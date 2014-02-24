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Путин на медведе наделал шуму в Австралии
3 февраля 2017, пятница, 19:28 – ИА СОЧИ-24
Президенты изображены верхом на своих национальных символах:
Путин на медведе, а Трамп на белоголовом орлане. Фотографию настенного рисунка не
менее пяти метров высотой разместила на своей странице в соцсети певица Зульфия
Камалова. Пока неизвестно, как отнеслись к появлению этого граффити власти
Мельбурна. Ранее граффити с Путиным и Трампом появилось в Вильнюсе -
там их изобразили на мотив картины Дмитрия Врубеля "Господи! Помоги мне
выжить среди этой смертной любви", на которой был запечатлен поцелуй
Леонида Брежнева и Эриха Хоннекера. В прошлом году на стене жилого дома в Дрездене, в котором
жил Путин с 1985 по 1990 годы, уличные художники нарисовали граффити российского
президента: политический стрит-арт изображает главу государства
почти в полный рост, рисунок сопровожден подписью "Миротворец".
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году в республике появилось
множество граффити с изображением президента Владимира Путина. Сторонники воссоединения рисовали Путина, протягивающим руку
Крыму, идущим в военной форме по полуострову и так далее. Одно из популярных граффити
называется "Восход государства" – на нем Владимир Путин показан как
строитель России.
Источник:
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