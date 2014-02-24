Путин наградил орденами Миронова и Мацуева

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении деятелей культуры. Согласно тексту документа, глава государства отметил заслуги десятков людей со всей страны.Среди награжденных оказались: художественный руководитель "Государственного театра наций" Евгений Миронов, художественный руководитель Московской государственной творческой мастерской Алексей Рыбников (оба – орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени), солист Московской филармонии Денис Мацуев, худрук Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин, режиссер Алла Сурикова и артисты театра драмы имени А.С.Пушкина (Александринского) Нина Ургант и Виктор Смирнов (последние – орден Почета). Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.
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Крушение Ту-154 недалеко от Сочи стало ударом для многих россиян. Особенной болью в сердце эта трагедия отозвалась для близких и родственников Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза: ее приемный сын до сих пор не может поверить в случившееся...»
Наиболее циничные представители малого бизнеса делают пиар на крови жертв катастрофы Ту-154, разбившегося 25 декабря над Черным морем. Под видом скорби предприниматели откровенно рекламируют свои товары...»
Представитель Госдепартамента США Джон Кирби вступился за некоммерческие организации, признанные иностранными агентами. Те, в свою очередь, усилили активность, чтобы доказать свою полезность американским фондам. Не исключено, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа, финансирование "антиправительственных" проектов в России может быть свернуто...»