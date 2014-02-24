Путин нарушил планы Пескова

23 декабря 2016, пятница, 13:44 – ИА СОЧИ-24



Путин нарушил планы Пескова

Владимир Путин извинился перед своим пресс-секретарем за то, что нарушил сложившуюся традицию. Президент решил сам руководить большой пресс-конференцией.Большая пресс-конференция президента России проходит 23декабря. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, по традиции, выбирал, кому изполутора тысяч аккредитованных журналистов дать слово. Однако глава государстварешил сам руководить процессом.Еще в начале встречи с представителями СМИ президент лично дал слово журналистке из Казани. "Куда ж мы без татар", – пошутил Путин. И позже российский лидер предпочитал сам выбирать собеседников. "Извините, Дмитрий Сергеевич. Дайте слово "Вологодскимоптимистам". "Вологодские оптимисты", пожалуйста. ДмитрийСергеевич, извините, я нарушаю ваши планы. Но нам нужно обратиться к кореннойРоссии", – сказал президент. "Ничего", – ответил Песков.Вологодские журналисты задали Владимиру Путину вопрос обимпортозамещении.В Москве проходит традиционная большая пресс-конференцияпрезидента России Владимира Путина. На нее аккредитовано рекордное числожурналистов – 1437. Для главы государства эта встреча станет двенадцатой.В этом году Владимир Путин отложил пресс-конференцию насутки. 22 декабря президент участвовал в церемонии прощания с убитым в Турциироссийским послом Андреем Карловым.

СОЧИ 24