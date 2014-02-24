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Путин нарушил планы Пескова

23 декабря 2016, пятница, 13:44 – ИА СОЧИ-24

Путин нарушил планы Пескова
Путин нарушил планы Пескова
Владимир Путин извинился перед своим пресс-секретарем за то, что нарушил сложившуюся традицию. Президент решил сам руководить большой пресс-конференцией.
Большая пресс-конференция президента России проходит 23
декабря. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, по традиции, выбирал, кому из
полутора тысяч аккредитованных журналистов дать слово. Однако глава государства
решил сам руководить процессом.Еще в начале встречи с представителями СМИ президент лично дал слово журналистке из Казани. "Куда ж мы без татар", – пошутил Путин. И позже российский лидер предпочитал сам выбирать собеседников. "Извините, Дмитрий Сергеевич. Дайте слово "Вологодским
оптимистам". "Вологодские оптимисты", пожалуйста. Дмитрий
Сергеевич, извините, я нарушаю ваши планы. Но нам нужно обратиться к коренной
России", – сказал президент. "Ничего", – ответил Песков.Вологодские журналисты задали Владимиру Путину вопрос об
импортозамещении.В Москве проходит традиционная большая пресс-конференция
президента России Владимира Путина. На нее аккредитовано рекордное число
журналистов – 1437. Для главы государства эта встреча станет двенадцатой.В этом году Владимир Путин отложил пресс-конференцию на
сутки. 22 декабря президент участвовал в церемонии прощания с убитым в Турции
российским послом Андреем Карловым.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 12:00
Наводнение в Индонезии разрушило десятки тысяч домов

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