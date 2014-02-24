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Путин об обидчиках Трампа: Хуже проституток
17 января 2017, вторник, 17:01 – ИА СОЧИ-24
Также избранного президента США уличили в том, что он якобы попал под наблюдение агентов российских спецслужб. Российский лидер жестко отреагировал на эти заявления. По словам Путина, те, кто причастен к публикации подобных фальшивок, повели себя "хуже, чем проститутки". "Те люди, которые заказывают эти фальшивки, фабрикуют их, используют в политической борьбе, они хуже, чем проститутки", – заявил глава государства в прямом эфире телеканала "Россия-24". "У них нет никаких моральных ограничений", – добавил президент. По словам российского лидера, действия Белого дома наносят ущерб только
самим США. Путин считает, что администрация действующего президента страны Барака Обамы
пытается связать Дональда Трампа по рукам и ногам.Глава государства заявил, что американские власти стремились подорвать легитимность
избрания Трампа, несмотря на его убедительную победу. "Что мы наблюдаем в
Соединенных Штатах? Мы наблюдаем продолжающуюся острую внутриполитическую
борьбу, несмотря на то, что выборы президента завершены и они завершились
убедительной победой господина Трампа", – заключил он.Как писали Dni.ru, президент России Владимир Путин и лидер Молдавии Игорь Додон проводят пресс-конференцию после переговоров в Москве. Политики обсудили развитие стратегического партнерства и двусторонних отношений.
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