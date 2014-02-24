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Путин объяснил бойню в Донбассе алчностью

2 февраля 2017, четверг, 19:31 – ИА СОЧИ-24

Путин объяснил бойню в Донбассе алчностью
Путин объяснил бойню в Донбассе алчностью
Президент России Владимир Путин заявил, что обострение ситуации в Донбассе спровоцировала украинская сторона. По его словам, происходящее обусловлено алчностью Киева.
После встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции в Будапеште прокомментировал эскалацию донбасского конфликта. "Что
касается сегодняшнего обострения, то позиция наша известна: его спровоцировали
с украинской стороны", – заявил он. Президент России объяснил происходящее
тем, что Киеву требуется финансовая помощь из-за рубежа. "Первая причина заключается
в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги. Деньги лучше
всего вышибать из Евросоюза, отдельных стран Европы, из Соединенных
Штатов и международных финансовых институтов, выставляя себя
в качестве жертвы агрессии", – цитирует главу государства "Газета.ru".
Кроме того, отвлекая внимание ситуацией в Донбассе, власти Украины пытаются бороться с оппозицией, отметил Путин. Третьей причиной он назвал то, что в президентской гонке в США Украина поддержала Хиллари Клинтон, а теперь хочет наладить отношения с администрацией Дональда Трампа.Глава государства напомнил хронологию последних событий. По его словам, 27 января в регионе начались боевые действия: "Украинские так называемые добровольческие отряды захватили один из опорных пунктов оппозиции и проникли на территорию, контролируемую ополчением, на 200 метров. В воскресенье они были оттуда выбиты".В свою очередь венгерский премьер-министр заявил, что Будапешт хочет стабильности на украинской территории, но это невозможно без выполнения минских договоренностей.
"Венгрия заинтересована в том, чтобы минские соглашения были безоговорочно выполнены. Мы никакого другого решения не видим", – заключил Орбан.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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