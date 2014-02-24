Путин оставил Порошенко без поздравления на Новый год
30 декабря 2016, пятница, 17:16 – ИА СОЧИ-24
Путин оставил Порошенко без поздравления на Новый год
На официальном сайте президента России Владимира Путина появилось сообщение об отправке поздравлений лидерам иностранных государств. Среди получивших послания значатся главы всех стран СНГ, за исключением Порошенко. Также поздравления были направлены и другим лидерами, среди которых – премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель госсовета Кубы Рауль Кастро, председатель КНР Си Цзиньпин, князь Монако Альберт II и избранный президент США Дональд Трамп. Уходящего главу Белого дома Барака Обаму Владимир Путин поздравил в своем заявлении по поводу высылки российских дипломатов из США.
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Московские полицейские задержали двух сотрудников автомойки, расположенной на северо-западе столицы, в отношении который в дальнейшем было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям "Грабеж" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", передает "360"..»
Президент России Владимир Путин отреагировал на введенный вчера администрацией Барака Обамы новый пакет антироссийских санкций и прокомментировал высылку дипломатов из США. Он назвал подобные шаги Вашингтона недружественными и провокационными актами...»