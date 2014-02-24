Путин подшутил над американским журналистом



Путин назвал Родченкова негодяем сегодня, 15:15 Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков – негодяй, таскавший в страну гадости..»

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Похитители угрожают взорвать самолет на Мальте сегодня, 14:15 Пассажирский лайнер Airbus 320 авиакомпании Afriqiyah Airways был захвачен в Ливии, передает Reuters..»

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На юго-востоке Москвы жестоко убили девушку сегодня, 14:13 На юго-востоке столицы найдено тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями..»

Собянин уволил главу Коптево за любовь к фотошопу сегодня, 14:13 "Уволил главу района Коптево за некачественную работу, подтасовку ответов на портале "Наш город", – написал на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин..»