|23 декабря, пятница
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Путин подшутил над американским журналистом
23 декабря 2016, пятница, 13:15 – ИА СОЧИ-24
На итоговой пресс-конференции Владимира Путина руководитель
российского бюро газеты The Wall Street Journal обратился к президенту с
вопросом о возможности проведения долгосрочных выборов в 2017 году. Глава
государства прервал журналиста и спросил у него: "Какой страны?" Эта
реплика вызвала оживление и смех в зале. После того как американский
корреспондент уточнил, что речь идет о России, Путин коротко ответил:
"Возможно, но нецелесообразно".О возможности проведения досрочных президентских выборов в
России в 2017 году политологи заговорили весной этого года. В прессе появилась
информация о том, что специально на
эти цели в бюджет 2017-го якобы заложено 17
миллиардов рублей, хотя выборы должны состояться в 2018 году. При досрочных
выборах главы государства в 2017 году возникает правовая коллизия. В частности,
статья 6 Федерального закона "О выборах президента Российской Федерации"
не позволяет после добровольного сложения с себя полномочий главы государства вновь
выдвигать свою кандидатуру.
В Москве проходит итоговая пресс-конференция президента России
Владимира Путина. В этом году на нее
аккредитовано рекордное число журналистов – более 1 400 человек.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.