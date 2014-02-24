Путин подшутил над президентом Исландии

30 марта 2017, четверг, 16:00 – СОЧИ-24



Путин подшутил над президентом Исландии

Президент России Владимир Путин на Арктическом форуме пошутил по поводу несуществующей армии Исландии. И предложил помощь главе этой страны.На пленарном заседаниимеждународного форума "Арктика – территория диалога" в Архангельскепрезидент Исландии Гвюдни Йоуханнессон заявил, что его страна настолькомаленькая, что у нее даже нет армии. Путин, в свою очередь, в шутку спросил: "Помочь?" На это Йоуханнессонответил, что быть маленьким государством не так уж и плохо. Так, на президентских выборах никто не говорит, что другие страны вмешиваются в избирательный процесс, сообщает "Газета.ru". Кроме того, в рамках форумаПутин коснулся и российско-американских отношений. Он заявил, что военнаядеятельность США на Аляске представляет угрозу для России. Ведь СоединенныеШтаты развивают там противоракетную оборону, передает Life.ru. Президентобъяснил, что деятельность США в этом северном штате носит глобальный характер, в отличиеот аналогичной работы России в Арктике, которая имеет характер региональный.Также Путин во время выступления передал привет американскому послу Джону Теффту, ответив такимобразом участнику форума, который заявил, что в зале нет гостей из США."Во-первых, здесь американцы есть, слава богу! Вот господин посол сидит, явижу. Приветствую вас, господин посол", – парировал российский лидер.

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