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Путин подшутил над президентом Исландии
30 марта 2017, четверг, 16:00 – СОЧИ-24
На пленарном заседании
международного форума "Арктика – территория диалога" в Архангельске
президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон заявил, что его страна настолько
маленькая, что у нее даже нет армии. Путин, в свою очередь, в шутку спросил: "Помочь?" На это Йоуханнессон
ответил, что быть маленьким государством не так уж и плохо. Так, на президентских выборах никто не говорит, что другие страны вмешиваются в избирательный процесс, сообщает "Газета.ru". Кроме того, в рамках форума
Путин коснулся и российско-американских отношений. Он заявил, что военная
деятельность США на Аляске представляет угрозу для России. Ведь Соединенные
Штаты развивают там противоракетную оборону, передает Life.ru. Президент
объяснил, что деятельность США в этом северном штате носит глобальный характер, в отличие
от аналогичной работы России в Арктике, которая имеет характер региональный.Также Путин во время выступления передал привет американскому послу Джону Теффту, ответив таким
образом участнику форума, который заявил, что в зале нет гостей из США.
"Во-первых, здесь американцы есть, слава богу! Вот господин посол сидит, я
вижу. Приветствую вас, господин посол", – парировал российский лидер.
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