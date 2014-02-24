Путин похвалил Госдуму за активную работу

21 декабря 2016, среда, 20:13 – ИА СОЧИ-24



Путин похвалил Госдуму за активную работу

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями Госдумы и Совета Федерации. Во время беседы с политиками российский лидер обозначил важнейшее событие для страны в 2016 году.Глава государства выразил мнение, что самым значительным событием уходящего года были выборы в Госдуму. По мнению Путина, результата голосования привел к значительным изменения в нижней палате парламента."Безусловно, важнейшим событием в уходящем году были выборы в Госдуму, которые пришли к значительному обновлению депутатского корпуса, к изменениям в руководстве палаты. Но это не помешало активно включиться в законотворческую работу", – заявил глава государства. Кроме того, президент поблагодарил парламентариев за активную работу во время осенней сессии и принятия бюджета страны на 2017 год. По его словам, это является необходимым условием для устойчивого развития экономики государства.Российский лидер подчеркнул, что одним из основных направлений работы парламента остается региональная политика. Это прослеживается еще и потому, что многие из депутаты в 2016 году были выбраны по одномандатным округам. "Но и те коллеги, которые по партийным спискам пришли в парламент, тоже должны иметь прямую непосредственную связь со своими избирателями", – цитирует Путина ТАСС. Президент выразил надежду, что подобная практика сохранится и в следующем году.Во время встречи президент также поздравил парламентариев с наступающими праздниками. Как писали Dni.Ru, сам президент будет проводить Новый год в кругу семьи.О планах главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Владимир Путин встретит праздник с родными и близкими и будет смотреть в новогоднюю ночь свое теле-обращение к россиянам", – заявил он.

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