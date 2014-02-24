Путин похвастался корочкой плотника

25 января 2017, среда, 16:29 – ИА СОЧИ-24



Путин похвастался корочкой плотника

Президент России Владимир Путин в Татьянин день посетил ведущий ВУЗ страны – Московский государственный университет (МГУ). Глава государства пообщался со студентами и раскрыл некоторые неизвестные факты своей биографии.Во время общения со студентами Владимир Путин решил раскрыть некоторые неизвестные факты своей жизни и профессиональной деятельности. Так, по словам президента, в молодые годы, в бытность рабочим студенческого стройотряда, он получил удостоверение плотника четвертого разряда. "Чем очень горжусь", – сказал российский лидер. При этом он отметил, что такая работа потребовала от него много сил и энергии, гораздо больше, чем он думал.Кроме того, учащиеся МГУ, зная об увлечении главы государства восточными единоборствами, подарили ему черный пояс дзюдо с надписью "В.В. Путин" и пригласили провести мастер-класс в стенах университета, где уже успешно функционирует соответствующая спортивная секция. "Если удастся, я со своими друзьями заеду, в том числе и с основателями этого вида спорта (с японцами. – Прим. ред.)", – пообещал президент.Владимир Путин призвал студентов беречь свою страну и относиться к ней с уважением, отметив, что таланты молодых специалистов гораздо более востребованы на родине, чем за границей. По словам президента, ближе собственной страны у человека ничего нет, а за рубежом он всегда будет чувствовать себя чужаком, какие бы хорошие условия для него там ни были созданы.Ранее глава государства встречался с ректором МГУ Виктором Садовничим. Руководитель крупнейшего вуза страны отчитался об успехах за прошедшие годы, а также напомнил президенту о том, что МГУ оказался на третьей строчке престижного рейтинга QS лучших учебных заведений мира.

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