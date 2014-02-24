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Путин позвал Меркель в гости

9 марта 2017, четверг, 21:16 – ИА СОЧИ-24

Путин позвал Меркель в гости
Путин позвал Меркель в гости
В Москве 9 марта состоялись две встречи на высоком уровне между представителями России и Германии. Первыми провели переговоры главы МИД Сергей Лавров и Зигмар Габриэль. Затем министры иностранных дел встретились с президентом России Владимиром Путиным.
В ходе встречи российский лидер пригласил федерального канцлера
Германии Ангелу Меркель и президента страны Франка Вальтера Штайнмайера
посетить Россию. Также Путин передал фрау лучшие пожелания.
"Мы ждем с визитом госпожу федерального
канцлера, прошу передать ей самые лучшие пожелания. Будем рады видеть и
господина президента, имея в виду добрые отношения, которые сложились за время
его работы в качестве министра иностранных дел ФРГ", – цитирует главу
государства "Газета.ru". В ответ на приглашение Габриэль выразил
надежду на то, что такая возможность у политиков представится.
В
свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил, что ожидаемый
в Москве визит Меркель не означает возобновления российско-германских
межгосударственных консультаций. "Нет. Не означает. Этот механизм пока на
паузе", – цитирует Пескова "Интерфакс".
По мнению экспертов, встречу глав внешнеполитических ведомств нельзя
оценивать, как перезагрузку в отношениях двух стран. Скорее можно говорить о
том, что вступивший в свою должность в январе 2017 года Зигмар Габриэль
знакомится с существующими проблемами.
Однако важен сам факт продолжения политического диалога между
двумя странами, который сохраняется, несмотря ни на что. "Эта встреча важна на
фоне продолжающегося затяжного конфликта на Украине. Германская сторона
понимает, что Киев не идет на разрешение конфликта, минский процесс находится в
кризисе", – рассказал руководитель Центра германских исследований Института
Европы РАН Владислав Белов.
С тем, что подобные встречи проводятся на уровне министров иностранных дел,
согласен и научный директор Российско-германского форума Александр Рар. Тем более, что их
давно не проводилось.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В Индию 36-летняя египтянка Эман Ахмед Абд Эль Ати прибыла еще в январе 2017 года..»

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сегодня, 21:14
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На трассу A14 между городами Лорето и Анкона на востоке Италии упал автодорожный мост, передает "Газета.ru"..»

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