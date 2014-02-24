Путин предложил столичному чиновнику возглавить Пермский край
6 февраля 2017, понедельник, 13:58 – ИА СОЧИ-24
Путин предложил столичному чиновнику возглавить Пермский край
Президент России Владимир Путин предложил руководителю Департамента экономической политики и развития Москвы Максиму Решетникову занять пост исполняющего обязанности губернатора Пермского края. Такую инициативу глава государства озвучил в беседе с служащим в Ново-Огарево."Если я Вам предложу вернуться на свою малую родину в качестве исполняющего обязанности губернатора?" – цитирует Путина "Газета.ru". Решетников ответил согласием и подчеркнул, что там есть куда двигаться.
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В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»