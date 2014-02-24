Путин привез Медведева в Арктику

29 марта 2017, среда, 18:13 – СОЧИ-24



Путин привез Медведева в Арктику

Несмотря на пронизывающий ветер и леденящий мороз, президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев прибыли в Арктику. Президентский вертолет приземлился на острове Земля Александры, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа.После прилета президент для начала пожелал журналистам незамерзнуть в суровых арктических условиях. Пресса встречала первых лицгосударства на смотровой площадке, с которой открывался вид на арктическуюзону, очищенную от мусора. О результатах проделанной работы Путину и Медведевудоложил министр природных ресурсов Сергей Донской.Остров, на который прилетели Путин и Медведев, находится в Баренцевом море примерно в тысяче километров от ближайшего побережья континентальной России. Сейчас на острове – минус 26градусов по Цельсию и сильный порывистый ветер. Накануне пресс-секретарь ПутинаДмитрий Песков, анонсируя поездку, заметил, что она состоится, если позволитпогода, которая достаточно неустойчива.Президент ознакомится здесь с результатами работ поликвидации экологического ущерба Арктической зоне России и пообщается с экологами. Глава государства встретится с сотрудникамиполевой базы "Омега" национального парка "Русская Арктика", которыерасскажут о том, как идет генеральная уборка территории – экологическая очисткашести наиболее пострадавших островов архипелага. Не исключено, что будутобсуждаться и перспективы развития туризма в Арктике. Провести генеральнуюуборку Путин поручил в 2010 году после своего посещения региона.Первый раз президент прилетал на остров Земля Александры, когда занимал пост главы правительства.С предложением посетить Землю Франца-Иосифа к главегосударства в сентябре 2016 года обратился глава Минприроды Сергей Донской. Насовещании президента с членами правительства он отчитался об исполнениипоручения главы государства по генеральной уборке Арктики. В качестве пилотной территории для реализации проекта по ликвидации накопленных загрязнений тогда был выбранархипелаг Земля Франца–Иосифа, где, по данным геоэкологического обследования,масса накопленных отходов составляла около 90 тысяч тонн. Сам министр также принимает участие в поездке.

СОЧИ 24