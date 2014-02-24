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Путин привез Медведева в Арктику

29 марта 2017, среда, 18:13 – СОЧИ-24

Путин привез Медведева в Арктику
Путин привез Медведева в Арктику
Несмотря на пронизывающий ветер и леденящий мороз, президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев прибыли в Арктику. Президентский вертолет приземлился на острове Земля Александры, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа.
После прилета президент для начала пожелал журналистам не
замерзнуть в суровых арктических условиях. Пресса встречала первых лиц
государства на смотровой площадке, с которой открывался вид на арктическую
зону, очищенную от мусора. О результатах проделанной работы Путину и Медведеву
доложил министр природных ресурсов Сергей Донской.

Остров, на который прилетели Путин и Медведев, находится в Баренцевом море примерно в тысяче километров от ближайшего побережья континентальной России. Сейчас на острове – минус 26
градусов по Цельсию и сильный порывистый ветер. Накануне пресс-секретарь Путина
Дмитрий Песков, анонсируя поездку, заметил, что она состоится, если позволит
погода, которая достаточно неустойчива.
Президент ознакомится здесь с результатами работ по
ликвидации экологического ущерба Арктической зоне России и пообщается с экологами. Глава государства встретится с сотрудниками
полевой базы "Омега" национального парка "Русская Арктика", которые
расскажут о том, как идет генеральная уборка территории – экологическая очистка
шести наиболее пострадавших островов архипелага. Не исключено, что будут
обсуждаться и перспективы развития туризма в Арктике. Провести генеральную
уборку Путин поручил в 2010 году после своего посещения региона.
Первый раз президент прилетал на остров Земля Александры, когда занимал пост главы правительства.

С предложением посетить Землю Франца-Иосифа к главе
государства в сентябре 2016 года обратился глава Минприроды Сергей Донской. На
совещании президента с членами правительства он отчитался об исполнении
поручения главы государства по генеральной уборке Арктики. В качестве пилотной территории для реализации проекта по ликвидации накопленных загрязнений тогда был выбран
архипелаг Земля Франца–Иосифа, где, по данным геоэкологического обследования,
масса накопленных отходов составляла около 90 тысяч тонн. Сам министр также принимает участие в поездке.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 20:45
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Обновление состава Совета по местному самоуправлению поможет более эффективно решать вопросы на местах и доносить муниципальные проблемы напрямую до президента. Так считает глава администрации Уфы, президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов Ирек Ялалов...»

сегодня, 20:00
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сегодня, 19:59
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сегодня, 19:28
Ученые объяснили происхождение секса болезнями

Австралийские ученые из Университета Аделаиды выдвинули неожиданную теорию возникновения секса. Согласно ей, половое размножение является способом борьбы с болезнями, который помогает получить полезные генетические мутации...»

сегодня, 19:28
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