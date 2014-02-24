Путин провел чистку генеральских рядов

9 марта 2017, четверг, 16:00 – ИА СОЧИ-24



Путин провел чистку генеральских рядов

Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должностей 10 генералов из числа руководящего состава в ряде силовых ведомств. Своих мест лишились некоторые высокопоставленные лица из Министерства внутренних дел, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).В соответствии с нормативным актом, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации, своих должностей лишились начальник Управления на транспорте Министерства внутренних дел по Приволжскому федеральному округу генерал-лейтенант Владимир Берглезов, начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области генерал-майор внутренней службы Александр Гнездилов, первый заместитель начальника Московского университета МВД генерал-майор Сергей Жевлакович и ряд других силовиков.Стоит отметить, что еще несколько дней назад по подозрению во взятке был арестован бывший заместитель главкома внутренних войск МВД Вячеслав Варчук. Как отметил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, арест генерал-лейтенанта связан с системной работой по наведению порядка в ведомстве. По сообщениям СМИ, размер инкриминируемой Варчуку взятки оценивается в 10 миллионов рублей. По некоторым сведениям, денежную сумму генералу передал один из его подчиненных – полковник Александр Костин. Взятка Варчуку предназначалась за его помощь в процессе перераспределения бюджетных средств между силовыми ведомствами.При этом генерал-лейтенант еще пару лет назад попал в список самых богатых сотрудников силовых ведомств в России. Так, согласно отчету за 2015 год, только официальный доход Варчука за 12 месяцев составил более чем девять миллионов рублей. Неудивительно поэтому, что правоохранители в ходе оперативно-следственных мероприятий выявляют у задержанного весьма дорогие и редкие вещи. Так, при обыске квартиры генерала найдена куртка за 40 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей). Изделие сшито из страусиной кожи и существует в мире в штучном количестве. Кроме того, приходит информация, что задержанный владеет элитной недвижимостью в центре Москвы и дорогими иномарками.

СОЧИ 24