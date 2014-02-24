Путин проводил в последний путь Андрея Карлова

22 декабря 2016, четверг, 16:30 – ИА СОЧИ-24



Путин проводил в последний путь Андрея Карлова

Прощание с послом России в Турции Андреем Карловым прошло в здании МИДа в Москве. На церемонии присутствовал Владимир Путин.Президент почтил память посла в Турции Андрея Карлова,трагически погибшего при исполнении своих обязанностей 19 декабря. Главагосударства прибыл в здание МИДа, где проходила церемония прощания, и возложилцветы к гробу дипломата. Траурных речей Владимир Путин не произносил. Президентприкоснулся к гробу, затем сел рядом с вдовой дипломата Мариной Михайловной,которая была невольным свидетелем убийства Карлова. Путин также выразилсоболезнования матери покойного посла Марии Александровне, вдове Марине, сынуГеннадию и сестре Елене Ширанковой.С Карловым простились также российский премьер ДмитрийМедведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы ВячеславВолодин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который лично знал Карловапо работе в МИДе и сам долгое время трудился в посольстве России в Турции, такжевозложил цветы к гробу коллеги.Глава МИДа Сергей Лавров в траурной речи заявил, что посол "на боевом посту стал жертвой гнусного преступления". Дипломатнапомнил, что Карлову посмертно присвоено звание Героя России. Награду Лавровпередал сыну погибшего Геннадию. Министр отметил лучшие человеческие и дипломатическиекачества Андрея Карлова. "Его знали за доброту и отзывчивость – черты,абсолютно несвойственные для образа чиновника", – добавил Лавров.В свою очередь Владимир Жириновский попросил прощения упогибшего посла за то, что его не уберегли. "Простите нас, АндрейГеннадьевич, но сегодня ни одна страна в мире не способна уберечь видныхдеятелей, даже чрезвычайных и полномочных послов. Хуже, чем сегодняшний мировойтеррор, человечество еще не переживало", – сказал лидер ЛДПР.Владимир Путин для участия в церемонии прощания с послом надень перенес свою ежегодную большую пресс-конференцию. Президент отметил, чтоКарлов был блестящим дипломатом, который пользовался очень хорошей репутацией иуважением у руководства Турции и других политических сил, передает ТАСС.Андрей Карлов был убит выстрелами в спину 19 декабря вовремя выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Преступник, 22-летний Мерт Алтынташ, выдал себя за охранника и несколько развыстрелил в спину послу. Самого убийцу ликвидировала полиция. Ответственность за преступление взяла на себя сирийскаятеррористическая группировка "Джейш аль-Фатх", заявив о координациидействий с турецкой националистической организацией "Серые волки".Последняя, в свою очередь, является боевым крылом Партии националистическогодвижения, представители которой сегодня занимают 40 кресел в турецком парламенте. Самаяизвестная ее акция – покушение на Папу Римского Иоанна Павла II в 1981 году.Официальная Анкара, в свою очередь, заявила, что убийцаКарлова – последователь проживающего в эмиграции в США проповедника ФетхуллахаГюлена – некогда соратника, а затем врага президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.Сам Гюлен выразил соболезнования в связи с гибелью посла.

СОЧИ 24