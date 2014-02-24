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Путин рассказал о "кухонном" уровне Обамы

30 декабря 2016, пятница, 16:14 – ИА СОЧИ-24

Путин рассказал о "кухонном" уровне Обамы
Путин рассказал о "кухонном" уровне Обамы
Президент России Владимир Путин отреагировал на введенный вчера администрацией Барака Обамы новый пакет антироссийских санкций и прокомментировал высылку дипломатов из США. Он назвал подобные шаги Вашингтона недружественными и провокационными актами.
"Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов. С учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности – наносит ущерб и всему комплексу международных отношений", – сказал глава государства.В то же время Путин заявил, что у России есть возможности для адекватного ответа, однако отметил, что Москва не собирается опускаться до уровня "кухонной" и безответственной дипломатии уходящей американской администрации. "Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать", – сказал президент.Dni.Ru напоминают, что 29 декабря США ввели очередные санкции, на этот раз против Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Главного разведывательного управления (ГРУ). Кроме того, Вашингтон заявил о высылке 35 российских дипломатов и закрытии дипломатических представительств России в Мэриленде и Нью-Йорке. Как следует из официальных заявлений, подобные меры предприняты в связи с "вмешательством России в избирательные процессы в США".
На ситуацию отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала администрацию Обамы "внешнеполитическими неудачниками, озлобленными и недалекими". "Сегодня Обама признался в этом официально", – написала дипломат на своей странице в Facebook. Кроме того, она опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что Россия в качестве ответной меры может закрыть американскую школу в Москве. "Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей", – заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 17:44
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Россия направит в США отдельный самолет, который должен будет забрать из страны российских дипломатов и членов их семей, передает НСН..»

сегодня, 17:29
Убийцы бойца Росгвардии попали на видео

Конфликт между покупателями и сотрудниками Росгвардии произошел из-за кражи бутылки водки из магазина "Дикси". Инцидент попал на видео...»

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Путин рассказал о "кухонном" уровне Обамы

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