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Путин рассказал о массовой ротации губернаторов
17 февраля 2017, пятница, 10:58 – ИА СОЧИ-24
Российский лидер встретился с ушедшими в отставку главами
Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей. Владимир Путин
начал беседу с благодарности губернаторам за проделанную ими работу. "Хотел с вами встретиться, поговорить о текущей
ситуации в ваших регионах, которые вы в таком качестве, как руководители,
оставляете. Но наш разговор хотел бы начать с благодарности за работу, которую
вы проделали в этих регионах. Каждый разное количество времени, разное
количество лет проработал, но это большой отрезок вашей жизни", – отметил президент.Владимир Путин признал, что за те годы, что регионы
возглавляли Худилайнен, Ковалев, Митин, Наговицын и Басаргин, ситуация там
изменилась в лучшую сторону. Проблем, по словам президента, хватает везде – и
по регионам, и в стране в целом. Но губернаторы приложили максимум усилий к
тому, чтобы в непростой экономической ситуации достойно пройти через эти
сложности и создать условия для своих преемников.Путин перешел к главной теме встречи: отставникам было
предложено оценить состояние своих регионов, накопившиеся проблемы и обозначить
задачи, которые предстоит решать в первую очередь их преемникам. "Ротация – это совершенно естественный процесс, само
собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других
участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше
знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно
использованы в будущем", – цитирует президента сайт Кремля."Рассчитываю на то, что вы сделаете всё для того, чтобы
помочь, поддержать ваших преемников в работе, за которую они сейчас берутся.
Надеюсь, что это тоже, как и в вашем случае, будет успешная работа, и люди это
почувствуют в самое ближайшее время", – сказал Путин.Глава государства еще раз подчеркнул: он рассчитывает на то,
что ушедшие в отставку губернаторы поддержат сменивших их специалистов своими знаниями,
опытом и идеями по поводу того, что нужно сделать, чтобы не потерять темп в
развитии регионов.Напомним, в феврале сложили полномочия губернатор Рязанской
области Олег Ковалев, руководитель Новгородской области Сергей Митин, глава
Республики Бурятия Вячеслав Наговицын и глава Пермского края Виктор Басаргин. А
15 февраля заявление с просьбой о досрочной отставке написал глава Республики
Карелия Александр Худилайнен. Президент отставки принял.
Источник:
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