Путин рассказал о массовой ротации губернаторов

17 февраля 2017, пятница, 10:58 – ИА СОЧИ-24



Путин рассказал о массовой ротации губернаторов

Ротация глав регионов – естественный процесс. Оставившие свои посты губернаторы найдут применение своим способностям на других участках работы, уверен Владимир Путин. Президент обещал поспособствовать тому, чтобы их опыт нашел достойное применение.Российский лидер встретился с ушедшими в отставку главамиБурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей. Владимир Путинначал беседу с благодарности губернаторам за проделанную ими работу. "Хотел с вами встретиться, поговорить о текущейситуации в ваших регионах, которые вы в таком качестве, как руководители,оставляете. Но наш разговор хотел бы начать с благодарности за работу, которуювы проделали в этих регионах. Каждый разное количество времени, разноеколичество лет проработал, но это большой отрезок вашей жизни", – отметил президент.Владимир Путин признал, что за те годы, что регионывозглавляли Худилайнен, Ковалев, Митин, Наговицын и Басаргин, ситуация тамизменилась в лучшую сторону. Проблем, по словам президента, хватает везде – ипо регионам, и в стране в целом. Но губернаторы приложили максимум усилий ктому, чтобы в непростой экономической ситуации достойно пройти через этисложности и создать условия для своих преемников.Путин перешел к главной теме встречи: отставникам былопредложено оценить состояние своих регионов, накопившиеся проблемы и обозначитьзадачи, которые предстоит решать в первую очередь их преемникам. "Ротация – это совершенно естественный процесс, самособой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на другихучастках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и вашезнание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективноиспользованы в будущем", – цитирует президента сайт Кремля."Рассчитываю на то, что вы сделаете всё для того, чтобыпомочь, поддержать ваших преемников в работе, за которую они сейчас берутся.Надеюсь, что это тоже, как и в вашем случае, будет успешная работа, и люди этопочувствуют в самое ближайшее время", – сказал Путин.Глава государства еще раз подчеркнул: он рассчитывает на то,что ушедшие в отставку губернаторы поддержат сменивших их специалистов своими знаниями,опытом и идеями по поводу того, что нужно сделать, чтобы не потерять темп вразвитии регионов.Напомним, в феврале сложили полномочия губернатор Рязанскойобласти Олег Ковалев, руководитель Новгородской области Сергей Митин, главаРеспублики Бурятия Вячеслав Наговицын и глава Пермского края Виктор Басаргин. А15 февраля заявление с просьбой о досрочной отставке написал глава РеспубликиКарелия Александр Худилайнен. Президент отставки принял.

СОЧИ 24