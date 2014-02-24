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Путин рассказал о массовой ротации губернаторов

17 февраля 2017, пятница, 10:58 – ИА СОЧИ-24

Путин рассказал о массовой ротации губернаторов
Путин рассказал о массовой ротации губернаторов
Ротация глав регионов – естественный процесс. Оставившие свои посты губернаторы найдут применение своим способностям на других участках работы, уверен Владимир Путин. Президент обещал поспособствовать тому, чтобы их опыт нашел достойное применение.
Российский лидер встретился с ушедшими в отставку главами
Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей. Владимир Путин
начал беседу с благодарности губернаторам за проделанную ими работу. "Хотел с вами встретиться, поговорить о текущей
ситуации в ваших регионах, которые вы в таком качестве, как руководители,
оставляете. Но наш разговор хотел бы начать с благодарности за работу, которую
вы проделали в этих регионах. Каждый разное количество времени, разное
количество лет проработал, но это большой отрезок вашей жизни", – отметил президент.Владимир Путин признал, что за те годы, что регионы
возглавляли Худилайнен, Ковалев, Митин, Наговицын и Басаргин, ситуация там
изменилась в лучшую сторону. Проблем, по словам президента, хватает везде – и
по регионам, и в стране в целом. Но губернаторы приложили максимум усилий к
тому, чтобы в непростой экономической ситуации достойно пройти через эти
сложности и создать условия для своих преемников.Путин перешел к главной теме встречи: отставникам было
предложено оценить состояние своих регионов, накопившиеся проблемы и обозначить
задачи, которые предстоит решать в первую очередь их преемникам. "Ротация – это совершенно естественный процесс, само
собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других
участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше
знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно
использованы в будущем", – цитирует президента сайт Кремля."Рассчитываю на то, что вы сделаете всё для того, чтобы
помочь, поддержать ваших преемников в работе, за которую они сейчас берутся.
Надеюсь, что это тоже, как и в вашем случае, будет успешная работа, и люди это
почувствуют в самое ближайшее время", – сказал Путин.Глава государства еще раз подчеркнул: он рассчитывает на то,
что ушедшие в отставку губернаторы поддержат сменивших их специалистов своими знаниями,
опытом и идеями по поводу того, что нужно сделать, чтобы не потерять темп в
развитии регионов.Напомним, в феврале сложили полномочия губернатор Рязанской
области Олег Ковалев, руководитель Новгородской области Сергей Митин, глава
Республики Бурятия Вячеслав Наговицын и глава Пермского края Виктор Басаргин. А
15 февраля заявление с просьбой о досрочной отставке написал глава Республики
Карелия Александр Худилайнен. Президент отставки принял. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:44
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Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик, постепенно превращающий Донбасс в руины, вновь набросился с беспочвенными обвинениями на российского лидера Владимира Путина...»

вчера, 21:13
Киев поймали на "крымских галлюцинациях"

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. При этом он посоветовал главе министерства информационной политики Украины Юрию Стецю молиться...»

вчера, 20:59
В Москве произошла массовая драка

В правоохранительные органы столицы поступило сообщение о массовой драке в Москве..»

вчера, 20:30
Депутаты снова задержались для обсуждения важных законов

Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»

вчера, 20:29
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вчера, 20:00
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вчера, 19:16
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