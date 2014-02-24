Путин рассказал о противостоянии с ПРО

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе большой пресс-конференции, рассказал о своеобразной гонке вооружений между Россией и США. Он подчеркнул, что страна не пойдет на то, чтобы тратить на подобное соревнование больше ресурсов, чем может себе позволить. Российский лидер подчеркнул, что системы преодоления ПРО эффективнее, чем сама ПРО.
Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет свыше 20 своих рейсов из аэропорта Шереметьево. По данным СМИ, причиной принятия такого решения стало требование Росавиации проверить находящиеся в эксплуатации лайнеры марки Sukhoi Superjet 100. Речь идет о дефекте хвостовых стабилизаторов...»
Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет свыше 20 своих рейсов из аэропорта Шереметьево. По данным СМИ, причиной принятия такого решения стало требование Росавиации проверить находящиеся в эксплуатации лайнеры марки Sukhoi Superjet 100. Речь идет о дефекте хвостовых стабилизаторов...»