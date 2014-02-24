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Путин рассказал о противостоянии с ПРО

23 декабря 2016, пятница, 13:45 – ИА СОЧИ-24

Путин рассказал о противостоянии с ПРО
Путин рассказал о противостоянии с ПРО

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе большой пресс-конференции, рассказал о своеобразной гонке вооружений между Россией и США. Он подчеркнул, что страна не пойдет на то, чтобы тратить на подобное соревнование больше ресурсов, чем может себе позволить. Российский лидер подчеркнул, что системы преодоления ПРО эффективнее, чем сама ПРО.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Президент Филиппин Родриго Дутерте обрушился с критикой на Организацию Объединенных Наций (ООН). Лидер заявил, что сожжет объединение, если приедет в США...»

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Автобус с пассажирами съехал с дороги и сорвался с обрыва на юге Малайзии..»

сегодня, 12:59
Меркель застукали в супермаркете с картошкой

Жители Берлина застукали канцлера Германии Ангелу Меркель за покупками в продуктовом магазине. Политик в сопровождении охраны покупала картофель и творог...»

сегодня, 12:29
"Аэрофлот" отменяет рейсы из-за проблем у Sukhoi Superjet

Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет свыше 20 своих рейсов из аэропорта Шереметьево. По данным СМИ, причиной принятия такого решения стало требование Росавиации проверить находящиеся в эксплуатации лайнеры марки Sukhoi Superjet 100. Речь идет о дефекте хвостовых стабилизаторов...»

сегодня, 12:00
Наводнение в Индонезии разрушило десятки тысяч домов

В центральной части Индонезии более 100 тысяч человек покинули дома в связи с наводнением..»

сегодня, 11:29
Самолет с Рогозиным сел в Кишиневе после нескольких попыток

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин не смог попасть на инаугурацию президента Молдавии Игоря Додона. Самолет с российским политиком на борту не приземлился вовремя из-за плохих погодных условий...»

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