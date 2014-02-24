Путин рассказал о секретах Нового года

31 декабря 2016, суббота, 16:45 – ИА СОЧИ-24



Путин рассказал о секретах Нового года

Президент России поздравил россиян с наступающим Новым годом, видеообращение Владимира Путина вышло в эфир на Дальнем Востоке. В новогоднюю ночь глава государства попросил всех стать немного волшебниками.Говоряо трудностях уходящего 2016 года, президент отметил, то они сплотили российскийнарод и открыли резервы для движения вперед. "Главное – мы верим в себя, в свои силы, в свою страну.Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается", – сказал главагосударства.Президентпоблагодарил всех россиян "за победы и достижения, за понимание и доверие,за настоящую, сердечную заботу о России". Он отметил, что не все россияневстречают Новый год дома за праздничным столом. "Немало наших граждан, втом числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России, работаютна предприятиях и дежурят в больницах, ведут поезда и самолеты", -напомнил Путин и адресовал самые добрые пожелания всем, кто выполняет свой трудовой и ратный долг."Мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается"."Сейчасмы с волнением ждем боя курантов Московского Кремля и как никогда отчетливослышим ход времени, чувствуем, как приближается будущее. Такое бывает только вэти минуты, в этот чудесный, всеми любимый праздник, а у него есть и своисекреты ", – продолжил президент и призвалроссиян стать в новогоднюю ночь немного волшебниками. По словам Путина, дляэтого нужно быть внимательными к близкими с уважением относиться к окружающим."Дляэтого просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружатьвниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречьдружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, ктождет поддержки", – объяснил секрет волшебства президент.ГлаваРоссии пожелал всем гражданам страны, чтобы в наступающем 2017 году их мечты сбылись, а в домах царилибы радость и любовь. "Мира и процветания нашей общей, великой Родине –России, счастья вам и здоровья, благополучия", – сказал Владимир Путин занесколько секунд до боя кремлевских курантов.

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