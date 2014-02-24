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Путин рассказал о секретах Нового года

31 декабря 2016, суббота, 16:45 – ИА СОЧИ-24

Путин рассказал о секретах Нового года
Путин рассказал о секретах Нового года
Президент России поздравил россиян с наступающим Новым годом, видеообращение Владимира Путина вышло в эфир на Дальнем Востоке. В новогоднюю ночь глава государства попросил всех стать немного волшебниками.
Говоря
о трудностях уходящего 2016 года, президент отметил, то они сплотили российский
народ и открыли резервы для движения вперед. "Главное – мы верим в себя, в свои силы, в свою страну.
Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается", – сказал глава
государства.
Президент
поблагодарил всех россиян "за победы и достижения, за понимание и доверие,
за настоящую, сердечную заботу о России". Он отметил, что не все россияне
встречают Новый год дома за праздничным столом. "Немало наших граждан, в
том числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России, работают
на предприятиях и дежурят в больницах, ведут поезда и самолеты", -
напомнил Путин и адресовал самые добрые пожелания всем, кто выполняет  свой трудовой и ратный долг.
"Мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается"."Сейчас
мы с волнением ждем боя курантов Московского Кремля и как никогда отчетливо
слышим ход времени, чувствуем, как приближается будущее. Такое бывает только в
эти минуты, в этот чудесный, всеми любимый праздник, а у него есть и свои
секреты ", – продолжил  президент и  призвал
россиян стать в новогоднюю ночь немного волшебниками. По словам Путина, для
этого  нужно быть внимательными к близким
и с уважением относиться к окружающим.

"Для
этого просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать
вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь
дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто
ждет поддержки", – объяснил секрет волшебства президент.
Глава
России пожелал всем гражданам страны, чтобы в наступающем 2017 году их мечты сбылись, а в домах царили
бы радость и любовь. "Мира и процветания нашей общей, великой Родине –
России, счастья вам и здоровья, благополучия", – сказал Владимир Путин за
несколько секунд до боя кремлевских курантов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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