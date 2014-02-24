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Путин развеселил прокуроров (видео)

11 января 2017, среда, 21:44 – ИА СОЧИ-24

Путин развеселил прокуроров (видео)
Путин развеселил прокуроров (видео)
Президент России Владимир Путин, выступая на торжественном заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры, рассмешил сидящих в зале. Он дал шутливое напутствие сотрудникам ведомства.
Видеозапись с выступлением главы государства и
генерального прокурора России Юрия Чайки опубликована в YouTube. Путин посоветовал
сотрудникам прокуратуры беречь себя из-за длинных праздников. "У нас такие
большие праздники: Новый год, Рождество, потом – традиция есть – справлять
Новый год по старому стилю. А у вас – профессиональный праздник. Берегите
себя", – сказал президент России.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:44
Путин развеселил прокуроров (видео)

Президент России Владимир Путин, выступая на торжественном заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры, рассмешил сидящих в зале. Он дал шутливое напутствие сотрудникам ведомства...»

вчера, 21:15
Трамп назвал наследников бизнес-империи

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей пресс-конференции рассказал, кто станет наследниками его бизнес-империи. Он заявил, что бизнесом будут управлять его сыновья...»

вчера, 21:13
В Чечне ликвидированы несколько боевиков

Правоохранители проводят спецоперацию в Курчалоевском районе Чечни..»

вчера, 20:43
Захарова ответила на умопомрачительную ересь Запада

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала появившуюся в прессе информацию о наличии в России некоего компромата на избранного президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, это "умопомрачительная ересь"...»

вчера, 20:14
Трамп поверил в выдумки о российских хакерах

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