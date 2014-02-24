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Путин сделал новогодний подарок Сирии
29 декабря 2016, четверг, 15:43 – ИА СОЧИ-24
Документы подписаны представителями сирийского правительства
и вооруженной оппозиции. Как сообщил Владимир Путин, это комплекс соглашений.
Первое – о прекращении огня. Второй
документ – о мерах по контролю за соблюдением "режима тишины". И третий
документ – заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому
урегулированию."Только что пришло сообщение о том, что несколько часов
назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения
которого много работали", – сказал глава государства на встрече с главами
МИДа и Минобороны.Президент отметил, что это результат работы России с
партнерами в регионе – с Турцией и Ираном. По словам Путина, достигнутые
договоренности, безусловно, "являются хрупкими, требуют особого внимания и
сопровождения с целью сохранения и развития". "Тем не менее это
заметный результат нашей совместной работы, усилий Министерства обороны,
Министерства иностранных дел, наших партнеров в регионах", – подчеркнул
российский лидер.Президент России призвал правительство Сирии, вооруженную
оппозицию и все страны, имеющие влияние на ситуацию, поддержать достигнутые
договоренности и принять участие в переговорах в Астане, передает РИА Новости.В свою очередь глава Минобороны России Сергей Шойгу
отметил, что семь группировок, подписавших соглашение о прекращении огня в
Сирии, составляют ядро и основные силы вооруженной оппозиции. По словам
министра, в этих формированиях состоят более 60 тысяч боевиков. Как писали Dni.Ru, Россия и Турция пришли к
соглашению по Сирии и разработали всеобъемлющий план о примирении всех
конфликтующих сторон. Согласно этому проекту, с 29 декабря в стране будут
прекращены боевые действия. Российско-турецкий план примирения должен охватить
все районы Сирии, где идут боевые действия между оппозиционными группировками и
правительственными войсками.
Источник:
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