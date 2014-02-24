Путин сделал новогодний подарок Сирии

29 декабря 2016, четверг, 15:43 – ИА СОЧИ-24



Путин сделал новогодний подарок Сирии

Стороны конфликта в Сирии подписали соглашение о прекращении огня и готовности начать мирные переговоры. По словам президента Владимира Путина, это результат напряженной работы России и ее партнеров – Ирана и Турции.Документы подписаны представителями сирийского правительстваи вооруженной оппозиции. Как сообщил Владимир Путин, это комплекс соглашений.Первое – о прекращении огня. Второйдокумент – о мерах по контролю за соблюдением "режима тишины". И третийдокумент – заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскомуурегулированию."Только что пришло сообщение о том, что несколько часовназад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближениякоторого много работали", – сказал глава государства на встрече с главамиМИДа и Минобороны.Президент отметил, что это результат работы России спартнерами в регионе – с Турцией и Ираном. По словам Путина, достигнутыедоговоренности, безусловно, "являются хрупкими, требуют особого внимания исопровождения с целью сохранения и развития". "Тем не менее этозаметный результат нашей совместной работы, усилий Министерства обороны,Министерства иностранных дел, наших партнеров в регионах", – подчеркнулроссийский лидер.Президент России призвал правительство Сирии, вооруженнуюоппозицию и все страны, имеющие влияние на ситуацию, поддержать достигнутыедоговоренности и принять участие в переговорах в Астане, передает РИА Новости.В свою очередь глава Минобороны России Сергей Шойгуотметил, что семь группировок, подписавших соглашение о прекращении огня вСирии, составляют ядро и основные силы вооруженной оппозиции. По словамминистра, в этих формированиях состоят более 60 тысяч боевиков. Как писали Dni.Ru, Россия и Турция пришли ксоглашению по Сирии и разработали всеобъемлющий план о примирении всехконфликтующих сторон. Согласно этому проекту, с 29 декабря в стране будутпрекращены боевые действия. Российско-турецкий план примирения должен охватитьвсе районы Сирии, где идут боевые действия между оппозиционными группировками иправительственными войсками.

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