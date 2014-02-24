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Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
13 февраля 2017, понедельник, 12:15 – ИА СОЧИ-24
Президент России дает сигнал, что сохраняет бдительность.
Как отметил доктор исторических наук Ролан Ломбарди в интервью французскому порталу
Atlantico, российский лидер прекрасно знает, что не может себе позволить
развязать конфликт в Европе – как, впрочем, и в Вашингтоне не намерены начинать
Третью мировую войну из-за Украины.Современная Россия не имеет ничего общего с бывшим СССР.
Путину не нужно навязывать идеологию или завоевывать жизненное пространство. Российский
лидер не раз напоминал, что расстояние между Москвой и Владивостоком составляет
9000 километров, а также подчеркивал: у Кремля нет планов завоевать Прибалтику.
Путин присоединил Крым – но эта территория, что бы там ни
говорили, является российской с точки зрения истории и демографии, уверен Ломбарди.
Конечно, российский президент выступает защитником православия и русского
населения, а это объясняет активность пропаганды и использования мягкой силы.
Однако Россия в конечном счете ищет торговых партнеров, новых союзников на
фоне тех вызовов, которые в реальности ее беспокоят. Ломбарди полагает, что
главные угрозы для России – радикальный ислам и Китай. Политолог считает, что это уже хорошо понимают в Вашингтоне –
а вот в европейских столицах, к сожалению, прояснения до сих пор не
наблюдается. Европе угрожают салафизм, миграционный кризис и собственная
слабость. К сожалению, ее ничему не научили сотни жертв террористических атак в
самом ее сердце – которые вовсе не на совести Москвы.
Источник:
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