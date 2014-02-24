Путин упразднил Спецстрой



Смертельный укол москвичке поставили от радикулита сегодня, 18:01 В течение последней недели жительница столицы 36-летняя Юлия, скончавшаяся 27 декабря после укола анестетика, сделанного врачом частной скорой помощи, жаловалась родным на сильные боли в спине, которые не снимались обычными лекарствами. Женщина страдала острым радикулитом...»

В аэропорту Домодедово умерла пассажирка сегодня, 18:00 В аэропорту Домодедово возле стойки регистрации скончалась женщина..»

Венедиктов заразился ненавистью от Рынской сегодня, 17:44 Известный журналист Алексей Венедиктов прокомментировал на своей страничке в Twitter реакцию Минобороны на карикатуры Charlie Hebdo. Неуместную шутку главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" раскритиковали его же подписчики...»

На МКАД неизвестные на машине похитили девушку сегодня, 17:30 На МКАД в районе Каширского шоссе днем 29 декабря была похищена девушка..»