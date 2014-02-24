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Путин в Татьянин день похвалил МГУ
25 января 2017, среда, 15:28 – ИА СОЧИ-24
Президент выразил благодарность членам попечительского
совета МГУ за активное участие в жизни университета и обратился ко всем, кто
имеет отношение к высшей школе. "Я хочу поздравить студентов,
преподавателей, аспирантов, профессорско-преподавательский состав и не только
МГУ, а всей страны, с праздником и пожелать всего самого наилучшего", -
сказал Путин.
Глава государства отметил результаты и достижения
выпускников МГУ и сказал о том, что университет по праву занимает одно из
первых мест в мире. "Все это повышает престиж, авторитет МГУ, причем не
только в нашей стране, но и за рубежом", – сказал президент и отметил, что
по некоторым показателям наши вузы существенно продвинулись в различных
рейтингах.
Президент России также призвал попечительский совет МГУ
создавать условия не только для обучения студентов, но и для их трудоустройства
в органы власти и компании. "Они (выпускники) должны быть заинтересованы в
том, чтобы работать именно на нашу экономику и на развитие нашей страны, в
России", – сказал Путин.
Здесь, по мнению президента, стоит подумать о том, как
дополнительно поддержать студенческие коллективы, которые занимаются
перспективными разработками по наиболее приоритетным для страны направлениям. "Речь
может идти об интеграции их проектов с деятельностью лабораторий мирового
уровня, которые созданы и в МГУ в рамках программы мега-грантов", -
добавил Путин. Президент указал, что многие из таких лабораторий возглавили россияне,
уехавшие когда-то за рубеж, а теперь возвратившиеся на родину. По словам президента, российским вузам
предстоит войти в число мировых лидеров по подготовке высококлассных
специалистов, по созданию прорывных разработок и развития науки в целом.
"Государство и дальше будет оказывать содействие
талантливым детям со всех уголков страны".
Напомним, что о необходимости поддержки образования президент
говорил в своем недавнем Послании Федеральному собранию и на большой
пресс-конференции, подводя итоги 2016 года. В частности, Владимир Путин призвал
создавать в стране как можно больше образовательных центров для детей.
25 января отмечается Татьянин день или День российского
студенчества. Название произошло от имени мученицы Татьяны Римской, память
которой совершается в Православной церкви. После учреждения в 1755 году
императрицей Елизаветой Петровной Московского университета, Татьянин день стал
праздноваться сначала, как день рождения университета, а позднее и как праздник
всего российского студенчества.
Источник:
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