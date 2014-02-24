Путин в Татьянин день похвалил МГУ

25 января 2017, среда, 15:28 – ИА СОЧИ-24



Путин в Татьянин день похвалил МГУ

Президент России Владимир Путин поздравил студентов и преподавателей с Татьяниным днем. Глава государства принял участие в заседании попечительского совета МГУ имени Ломоносова.Президент выразил благодарность членам попечительскогосовета МГУ за активное участие в жизни университета и обратился ко всем, ктоимеет отношение к высшей школе. "Я хочу поздравить студентов,преподавателей, аспирантов, профессорско-преподавательский состав и не толькоМГУ, а всей страны, с праздником и пожелать всего самого наилучшего", -сказал Путин.Глава государства отметил результаты и достижениявыпускников МГУ и сказал о том, что университет по праву занимает одно изпервых мест в мире. "Все это повышает престиж, авторитет МГУ, причем нетолько в нашей стране, но и за рубежом", – сказал президент и отметил, чтопо некоторым показателям наши вузы существенно продвинулись в различныхрейтингах.Президент России также призвал попечительский совет МГУсоздавать условия не только для обучения студентов, но и для их трудоустройствав органы власти и компании. "Они (выпускники) должны быть заинтересованы втом, чтобы работать именно на нашу экономику и на развитие нашей страны, вРоссии", – сказал Путин.Здесь, по мнению президента, стоит подумать о том, какдополнительно поддержать студенческие коллективы, которые занимаютсяперспективными разработками по наиболее приоритетным для страны направлениям. "Речьможет идти об интеграции их проектов с деятельностью лабораторий мировогоуровня, которые созданы и в МГУ в рамках программы мега-грантов", -добавил Путин. Президент указал, что многие из таких лабораторий возглавили россияне,уехавшие когда-то за рубеж, а теперь возвратившиеся на родину. По словам президента, российским вузампредстоит войти в число мировых лидеров по подготовке высококлассныхспециалистов, по созданию прорывных разработок и развития науки в целом."Государство и дальше будет оказывать содействиеталантливым детям со всех уголков страны".Напомним, что о необходимости поддержки образования президентговорил в своем недавнем Послании Федеральному собранию и на большойпресс-конференции, подводя итоги 2016 года. В частности, Владимир Путин призвалсоздавать в стране как можно больше образовательных центров для детей.25 января отмечается Татьянин день или День российскогостуденчества. Название произошло от имени мученицы Татьяны Римской, памятькоторой совершается в Православной церкви. После учреждения в 1755 годуимператрицей Елизаветой Петровной Московского университета, Татьянин день сталпраздноваться сначала, как день рождения университета, а позднее и как праздниквсего российского студенчества.

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