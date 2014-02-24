Путин возглавил Совет по развитию местного самоуправления
29 марта 2017, среда, 18:59 – СОЧИ-24
Путин возглавил Совет по развитию местного самоуправления
Президент России Владимир Путин утвердил состав президентского Совета по развитию местного самоуправления. Председателем Совета стал сам президент. В новый состав Совета вошли глава Администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко и начальник Управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, а также министр экономического развития Максим Орешкин. Все они были назначены на нынешние должности в 2016 году. Также в Совет вошли глава Минфина Антон Силуанов и глава Минстроя Михаил Мень. В Совете остались с прошлого состава премьер-министр Дмитрий Медведев, вице-премьер Дмитрий Козак и ряд других чиновников. При этом председатель правительства, как и прежде, возглавляет президиум данного Совета.Обновилась также региональная часть Совета. К его работе подключились, в частности, губернаторы Ростовской, Воронежской и Тюменской областей, глава Кабардино-Балкарии. В муниципальную часть совещательного органа вошли мэры разных городов.Заседания Совета должны проводиться как правило, один раз в год, а в случае необходимости – и чаще. Последнюю встречу участников Совета по развитию местного самоуправления президент проводил в Иваново в мае 2014 года. В предыдущий раз кадровые изменения в Совете по развитию местного самоуправления, возглавляемом непосредственно президентом, производились три года назад.
Обновление состава Совета по местному самоуправлению поможет более эффективно решать вопросы на местах и доносить муниципальные проблемы напрямую до президента. Так считает глава администрации Уфы, президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов Ирек Ялалов...»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко, которое тот сделал через два часа после убийства Дениса Вороненкова. Глава МИДа сказал, что такие обвинения должны содержать факты...»
Австралийские ученые из Университета Аделаиды выдвинули неожиданную теорию возникновения секса. Согласно ей, половое размножение является способом борьбы с болезнями, который помогает получить полезные генетические мутации...»
Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ вовлекает россиян в процесс благоустройства дворовых и общегородских территорий. Для этой цели "фронтовики" выпустили специальные методические пособия...»
Обновление состава Совета по местному самоуправлению поможет более эффективно решать вопросы на местах и доносить муниципальные проблемы напрямую до президента. Так считает глава администрации Уфы, президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов Ирек Ялалов...»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко, которое тот сделал через два часа после убийства Дениса Вороненкова. Глава МИДа сказал, что такие обвинения должны содержать факты...»
Австралийские ученые из Университета Аделаиды выдвинули неожиданную теорию возникновения секса. Согласно ей, половое размножение является способом борьбы с болезнями, который помогает получить полезные генетические мутации...»
Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ вовлекает россиян в процесс благоустройства дворовых и общегородских территорий. Для этой цели "фронтовики" выпустили специальные методические пособия...»