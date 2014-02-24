

Дикая кобра напилась из бутылки сегодня, 20:45 Жители поселка Кайга на юге Индии напоили королевскую кобру водой из бутылки. Ядовитая змея приползла за помощью к людям, погибая от жажды...»

Полярники угостили Путина кулебякой сегодня, 20:45 Президент России Владимир Путин, посетивший 29 марта Землю Франца-Иосифа в Баренцевом море, пообщался с работающими в Арктике экологами. Российский лидер побывал у них на чаепитии...»

Обновленный Совет по местному самоуправлению поддержали в регионах сегодня, 20:45 Обновление состава Совета по местному самоуправлению поможет более эффективно решать вопросы на местах и доносить муниципальные проблемы напрямую до президента. Так считает глава администрации Уфы, президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов Ирек Ялалов...»

"Тайный поклонник" оригинально признался Захаровой в любви сегодня, 20:00 Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала "об оригинальном признании в любви от тайного поклонника". Дипломат в очередной раз продемонстрировала хорошее чувство юмора...»



Лавров отчитал Порошенко из-за убийства Вороненкова сегодня, 19:59 Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко, которое тот сделал через два часа после убийства Дениса Вороненкова. Глава МИДа сказал, что такие обвинения должны содержать факты...»

Ученые объяснили происхождение секса болезнями сегодня, 19:28 Австралийские ученые из Университета Аделаиды выдвинули неожиданную теорию возникновения секса. Согласно ей, половое размножение является способом борьбы с болезнями, который помогает получить полезные генетические мутации...»

ОНФ приобщает россиян к благоустройству дворов сегодня, 19:28 Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ вовлекает россиян в процесс благоустройства дворовых и общегородских территорий. Для этой цели "фронтовики" выпустили специальные методические пособия...»

Путин возглавил Совет по развитию местного самоуправления сегодня, 18:59 Президент России Владимир Путин утвердил состав президентского Совета по развитию местного самоуправления. Председателем Совета стал сам президент...»