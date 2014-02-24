Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата



Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили сегодня, 10:29 Президент Украины Петр Порошенко вызвал очередной дипломатический скандал своим высказыванием о полномасштабной войне с Россией. Политику припомнили судьбу Михаила Саакашвили, который уже пытался угрожать оружием Москве...»

Ушел из жизни актер Петренко сегодня, 02:59 Его считали звездой фильмов Никиты Михалкова. В кино Петренко сыграл более семидесяти ролей...»

Что делать, если ваш банк обанкротился вчера, 22:14 Турбулентность в российской экономике, вопреки заверениям чиновников, сохраняется. Банк России продолжает отзывать лицензии у коммерческих банков, и чуть ли не каждую неделю то или иное кредитное учреждение оказывается на грани банкротства. Что же делать, если ваш банк попал в черный список ЦБ и не сегодня-завтра прикажет долго жить?..»

Лжеца Трампа раскусили по лицу вчера, 21:29 Специалист по детекции лжи и распознаванию эмоций Илья Степанов считает, что президент США Дональд Трамп лукавил, говоря в ходе предвыборной кампании о намерении улучшить отношения с Россией. Такие выводы эксперт сделал на основе предвыборных речей миллиардера...»