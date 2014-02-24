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Путин впервые высказался о митингах в России

30 марта 2017, четверг, 16:46 – СОЧИ-24

Путин впервые высказался о митингах в России
Путин впервые высказался о митингах в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал состоявшиеся недавно незаконные массовые митинги. По словам главы российского государства, вопросы борьбы с коррупцией должны быть в центре внимания общественности, но не превращаться в инструмент для манипуляций в руках некоторых политических сил.
"Я считаю неправильным, что какие-то политические силы используют это для раскрутки на политической арене, в преддверии выборов", – сказал президент России в ходе Арктического форума. По его словам, события последних лет на Украине и в странах Ближнего Востока показали, к каким негативным последствиям могут привести подобные манипуляции. Кроме того, глава российского государства назвал политизированными обращения к Москве со стороны некоторых стран Запада относительно задержаний на прошедших недавно незаконных акциях. "Постановка вопросов такого рода, обращения к России такого рода мы считаем чисто политизированными вопросами с целью оказания какого-то давления на внутриполитическую жизнь в стране", – подчеркнул Владимир Путин.Вместе с тем президент отметил, что коррупция – значимая для страны проблема. "Что касается наших внутриполитических событий, мы последовательно выступаем за борьбу с коррупцией, которая является достаточно серьезной проблемой и для нас, – кстати говоря, в последнее время меньшей, судя в том числе по опросам общественного мнения, – и для других стран. Это актуально, и мы это делаем", – сказал он. При этом глава государства подчеркнул, что всегда позитивно воспринимает внимание к проблеме коррупции со стороны общественности.
Напомним, за последние годы фигурантами громких уголовных дел стали ряд губернаторов. Среди них – глава Кировской области Никита Белых, который был задержан правоохранительными органами в июне прошлого года с поличным при получении крупной взятки в одном из московских ресторанов. Против теперь уже бывшего губернатора возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере".Не менее громким оказалось дело бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гейзера, который был задержан в сентябре 2015 года по обвинению в мошенничестве. Всего в деле экс-чиновника оказалось 19 обвиняемых. Ведется следствие. Резонансным оказалось также задержание губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина по обвинению в получении крупной взятки. Экс-глава региона находится под арестом. Показателем масштаба борьбы с коррупцией стало также задержание в ноябре прошлого года теперь уже бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Экс-чиновнику предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность").

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 16:46
Путин впервые высказался о митингах в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал состоявшиеся недавно незаконные массовые митинги. По словам главы российского государства, вопросы борьбы с коррупцией должны быть в центре внимания общественности, но не превращаться в инструмент для манипуляций в руках некоторых политических сил...»

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