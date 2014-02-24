Путин ввел санкции против Северной Кореи



Сотрудники мойки украли четыре елки на угнанной машине в Москве сегодня, 18:00 Московские полицейские задержали двух сотрудников автомойки, расположенной на северо-западе столицы, в отношении который в дальнейшем было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям "Грабеж" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", передает "360"..»

Под Миланом умер создатель "киндер-сюрприза" сегодня, 17:46 Уильям Салис, известный как тот, кто придумал шоколадное яйцо "киндер-сюрприз" и предложил внутри сладости размещать игрушку, умер в пригороде Милана в 83 года, передает Life.ru..»

Российских дипломатов вывезут из США отдельным самолетом сегодня, 17:44 Россия направит в США отдельный самолет, который должен будет забрать из страны российских дипломатов и членов их семей, передает НСН..»

Убийцы бойца Росгвардии попали на видео сегодня, 17:29 Конфликт между покупателями и сотрудниками Росгвардии произошел из-за кражи бутылки водки из магазина "Дикси". Инцидент попал на видео...»



Путин оставил Порошенко без поздравления на Новый год сегодня, 17:16 На официальном сайте президента России Владимира Путина появилось сообщение об отправке поздравлений лидерам иностранных государств..»

Путин рассказал о "кухонном" уровне Обамы сегодня, 16:14 Президент России Владимир Путин отреагировал на введенный вчера администрацией Барака Обамы новый пакет антироссийских санкций и прокомментировал высылку дипломатов из США. Он назвал подобные шаги Вашингтона недружественными и провокационными актами...»

Украина хочет судить Россию за дружбу сегодня, 16:01 Украина хочет инициировать процесс над Россией в международном суде. Киев обвиняет Москву в том, что она якобы нарушила договор о дружбе, подписанный в 1997 году...»

Уральский бизнесмен задержан за стрельбу в прохожего сегодня, 15:59 В Екатеринбурге задержан местный предприниматель за стрельбу на парковке торгового центра "Парк Хаус", передает Ura.Ru..»