ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Путин ввел санкции против Северной Кореи

30 декабря 2016, пятница, 15:15 – ИА СОЧИ-24

Путин ввел санкции против Северной Кореи
Путин ввел санкции против Северной Кореи

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении ограничительных мер в отношении Северной Кореи. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно тексту указа, Россия присоединяется к исполнению мер, прописанных в резолюции Совета безопасности ООН 2270. Санкции в отношении Северной Кореи были введены в связи с ядерными испытаниями в этой стране. Ограничительные меры будут действовать в сфере экспорта угля, меди, никеля, серебра и цинка.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:00
Сотрудники мойки украли четыре елки на угнанной машине в Москве

Московские полицейские задержали двух сотрудников автомойки, расположенной на северо-западе столицы, в отношении который в дальнейшем было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям "Грабеж" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", передает "360"..»

сегодня, 17:46
Под Миланом умер создатель "киндер-сюрприза"

Уильям Салис, известный как тот, кто придумал шоколадное яйцо "киндер-сюрприз" и предложил внутри сладости размещать игрушку, умер в пригороде Милана в 83 года, передает Life.ru..»

сегодня, 17:44
Российских дипломатов вывезут из США отдельным самолетом

Россия направит в США отдельный самолет, который должен будет забрать из страны российских дипломатов и членов их семей, передает НСН..»

сегодня, 17:29
Убийцы бойца Росгвардии попали на видео

Конфликт между покупателями и сотрудниками Росгвардии произошел из-за кражи бутылки водки из магазина "Дикси". Инцидент попал на видео...»

сегодня, 17:16
Путин оставил Порошенко без поздравления на Новый год

На официальном сайте президента России Владимира Путина появилось сообщение об отправке поздравлений лидерам иностранных государств..»

сегодня, 16:14
Путин рассказал о "кухонном" уровне Обамы

Президент России Владимир Путин отреагировал на введенный вчера администрацией Барака Обамы новый пакет антироссийских санкций и прокомментировал высылку дипломатов из США. Он назвал подобные шаги Вашингтона недружественными и провокационными актами...»

сегодня, 16:01
Украина хочет судить Россию за дружбу

Украина хочет инициировать процесс над Россией в международном суде. Киев обвиняет Москву в том, что она якобы нарушила договор о дружбе, подписанный в 1997 году...»

сегодня, 15:59
Уральский бизнесмен задержан за стрельбу в прохожего

В Екатеринбурге задержан местный предприниматель за стрельбу на парковке торгового центра "Парк Хаус", передает Ura.Ru..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:00
Сотрудники мойки украли четыре елки на угнанной машине в Москве

Московские полицейские задержали двух сотрудников автомойки, расположенной на северо-западе столицы, в отношении который в дальнейшем было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям "Грабеж" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", передает "360"..»

сегодня, 17:46
Под Миланом умер создатель "киндер-сюрприза"

Уильям Салис, известный как тот, кто придумал шоколадное яйцо "киндер-сюрприз" и предложил внутри сладости размещать игрушку, умер в пригороде Милана в 83 года, передает Life.ru..»

сегодня, 17:44
Российских дипломатов вывезут из США отдельным самолетом

Россия направит в США отдельный самолет, который должен будет забрать из страны российских дипломатов и членов их семей, передает НСН..»

сегодня, 17:29
Убийцы бойца Росгвардии попали на видео

Конфликт между покупателями и сотрудниками Росгвардии произошел из-за кражи бутылки водки из магазина "Дикси". Инцидент попал на видео...»

сегодня, 17:16
Путин оставил Порошенко без поздравления на Новый год

На официальном сайте президента России Владимира Путина появилось сообщение об отправке поздравлений лидерам иностранных государств..»

сегодня, 16:14
Путин рассказал о "кухонном" уровне Обамы

Президент России Владимир Путин отреагировал на введенный вчера администрацией Барака Обамы новый пакет антироссийских санкций и прокомментировал высылку дипломатов из США. Он назвал подобные шаги Вашингтона недружественными и провокационными актами...»

сегодня, 16:01
Украина хочет судить Россию за дружбу

Украина хочет инициировать процесс над Россией в международном суде. Киев обвиняет Москву в том, что она якобы нарушила договор о дружбе, подписанный в 1997 году...»

сегодня, 15:59
Уральский бизнесмен задержан за стрельбу в прохожего

В Екатеринбурге задержан местный предприниматель за стрельбу на парковке торгового центра "Парк Хаус", передает Ura.Ru..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.