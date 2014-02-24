Путин ввел санкции против Северной Кореи

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении ограничительных мер в отношении Северной Кореи. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно тексту указа, Россия присоединяется к исполнению мер, прописанных в резолюции Совета безопасности ООН 2270. Санкции в отношении Северной Кореи были введены в связи с ядерными испытаниями в этой стране. Ограничительные меры будут действовать в сфере экспорта угля, меди, никеля, серебра и цинка.
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Московские полицейские задержали двух сотрудников автомойки, расположенной на северо-западе столицы, в отношении который в дальнейшем было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям "Грабеж" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", передает "360"..»
Президент России Владимир Путин отреагировал на введенный вчера администрацией Барака Обамы новый пакет антироссийских санкций и прокомментировал высылку дипломатов из США. Он назвал подобные шаги Вашингтона недружественными и провокационными актами...»