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Путин выбрал неожиданное место для встречи с Трампом

10 февраля 2017, пятница, 18:58 – ИА СОЧИ-24

Путин выбрал неожиданное место для встречи с Трампом
Путин выбрал неожиданное место для встречи с Трампом
Президент России Владимир Путин объявил о своей готовности к встрече с американским лидером Дональдом Трампом. По словам главы российского государства, такая встреча могла бы состояться в столице Словении – Любляне.
Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словении Борутом Пахором. "Я хотел бы поблагодарить за готовность Словении организовать такую встречу. Мы к ней готовы", – сказал глава российского государства. При этом стоит отметить, что ранее словенская сторона уже предлагала содействие в организации диалога глав России и США. Владимир Путин подчеркнул, что тихая и спокойная Любляна – это замечательное место для ведения серьезных переговоров. "Но это зависит не только от нас, а от целого ряда обстоятельств, текущих дел", – добавил он. Президент России поблагодарил своего словенского коллегу за желание организовать встречу с Дональдом Трампом на высшем уровне.
Что касается встречи Путина с Пахором, то она оказалась весьма продуктивной. Стороны подписали ряд договоров в различных сферах. Так, оба лидера поставили свои подписи под соглашением о взаимодействии в сфере противодействия легализации полученных преступным путем доходов. Кроме того, Минприроды России и Министерство сельского, лесного хозяйства и продовольствия Словении заключили меморандум о сотрудничестве в области лесного хозяйства. Также подписаны соглашения о развитии двухсторонних связей в области туризма. Кроме того, лидеры двух стран обсудили ряд важных международных проблем, в том числе ситуацию на Украине. Президент России проинформировал своего словенского коллегу о положении в этой стране, а также подчеркнул безальтернативность минских соглашений для урегулирования ситуации на Донбассе. В свою очередь Пахор призвал стороны конфликта прекратить боевые действия и понадеялся на скорое восстановление добрых отношений между Россией и Евросоюзом.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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На юге Филиппин произошло землетрясение

В районе острова Минданао на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7, передают "Аргументы и Факты"..»

сегодня, 21:16
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Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката "ХимПром". Годовой оборот сети составлял более двух миллиардов рублей...»

сегодня, 21:15
Траволте разрешили и запретили убивать людей

Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»

сегодня, 21:01
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