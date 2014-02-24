Путин выбрал неожиданное место для встречи с Трампом

10 февраля 2017, пятница, 18:58 – ИА СОЧИ-24



Путин выбрал неожиданное место для встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин объявил о своей готовности к встрече с американским лидером Дональдом Трампом. По словам главы российского государства, такая встреча могла бы состояться в столице Словении – Любляне.Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словении Борутом Пахором. "Я хотел бы поблагодарить за готовность Словении организовать такую встречу. Мы к ней готовы", – сказал глава российского государства. При этом стоит отметить, что ранее словенская сторона уже предлагала содействие в организации диалога глав России и США. Владимир Путин подчеркнул, что тихая и спокойная Любляна – это замечательное место для ведения серьезных переговоров. "Но это зависит не только от нас, а от целого ряда обстоятельств, текущих дел", – добавил он. Президент России поблагодарил своего словенского коллегу за желание организовать встречу с Дональдом Трампом на высшем уровне.Что касается встречи Путина с Пахором, то она оказалась весьма продуктивной. Стороны подписали ряд договоров в различных сферах. Так, оба лидера поставили свои подписи под соглашением о взаимодействии в сфере противодействия легализации полученных преступным путем доходов. Кроме того, Минприроды России и Министерство сельского, лесного хозяйства и продовольствия Словении заключили меморандум о сотрудничестве в области лесного хозяйства. Также подписаны соглашения о развитии двухсторонних связей в области туризма. Кроме того, лидеры двух стран обсудили ряд важных международных проблем, в том числе ситуацию на Украине. Президент России проинформировал своего словенского коллегу о положении в этой стране, а также подчеркнул безальтернативность минских соглашений для урегулирования ситуации на Донбассе. В свою очередь Пахор призвал стороны конфликта прекратить боевые действия и понадеялся на скорое восстановление добрых отношений между Россией и Евросоюзом.

СОЧИ 24