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Путин: Я не разговаривал с Улюкаевым
23 декабря 2016, пятница, 13:28 – ИА СОЧИ-24
Один из вопросов, заданных президенту Путину во время ежегодной
пресс-конференции, был посвящен борьбе с коррупцией, в том числе делу Алексея
Улюкаева. "Не кажется ли вам, что эти большие коррупционные дела
превращаются в имитацию? Что это не борьба с коррупцией, а борьба за место за
вашим столом?" – спросил журналист "Эха Москвы".Президент заметил, что внимательно следит за всеми важными,
резонансными делами. Это касается и ситуации вокруг бывшего главы
Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Владимир Путин подчеркнул, что у него были
достаточные основания для того, чтобы лишить чиновника своего доверия."Я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал. Я считаю, что
те материалы, которые были предоставлены оперативными службами, достаточны,
чтобы освободить его от должности в связи с утратой доверия", – заявил
Путин,К сожалению, признал президент, не по всем расследованиям резонансных дел был получен
быстрый результат. В частности, до сих пор не закрыто дело об
убийстве Михаила Маневича (вице-губернатора Санкт-Петербурга убили в 1997 году).
Владимир Путин согласился с задавшим вопрос журналистом о бывшем главе Федеральной таможенной службы: следственные действия в
отношении Андрея Бельянинова нельзя было выносить на всеобщее обозрение, "вбрасывать"
в СМИ. В то же время глава государства подчеркнул, что уголовного дела в этом
случае заведено не было. Владимир Путин сообщил, что внимательно следит за расследованием
убийства Бориса Немцова и поддерживает все, что делает следствие по выявлению
всех обстоятельств.23 декабря президент России Владимир Путин в 12-й раз проводит традиционную большую пресс-конференцию. На мероприятие аккредитовались почти 1,5 тысячи журналистов.
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