Путин: Я не разговаривал с Улюкаевым

23 декабря 2016, пятница, 13:28 – ИА СОЧИ-24



Путин: Я не разговаривал с Улюкаевым

Владимир Путин внимательно следит за расследованием всех резонансных дел, в том числе коррупционных. Президент заявил об этом на 12-й большой пресс-конференции.Один из вопросов, заданных президенту Путину во время ежегоднойпресс-конференции, был посвящен борьбе с коррупцией, в том числе делу АлексеяУлюкаева. "Не кажется ли вам, что эти большие коррупционные делапревращаются в имитацию? Что это не борьба с коррупцией, а борьба за место завашим столом?" – спросил журналист "Эха Москвы".Президент заметил, что внимательно следит за всеми важными,резонансными делами. Это касается и ситуации вокруг бывшего главыМинэкономразвития Алексея Улюкаева. Владимир Путин подчеркнул, что у него былидостаточные основания для того, чтобы лишить чиновника своего доверия."Я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал. Я считаю, чтоте материалы, которые были предоставлены оперативными службами, достаточны,чтобы освободить его от должности в связи с утратой доверия", – заявилПутин,К сожалению, признал президент, не по всем расследованиям резонансных дел был полученбыстрый результат. В частности, до сих пор не закрыто дело обубийстве Михаила Маневича (вице-губернатора Санкт-Петербурга убили в 1997 году).Владимир Путин согласился с задавшим вопрос журналистом о бывшем главе Федеральной таможенной службы: следственные действия вотношении Андрея Бельянинова нельзя было выносить на всеобщее обозрение, "вбрасывать"в СМИ. В то же время глава государства подчеркнул, что уголовного дела в этомслучае заведено не было. Владимир Путин сообщил, что внимательно следит за расследованиемубийства Бориса Немцова и поддерживает все, что делает следствие по выявлениювсех обстоятельств.23 декабря президент России Владимир Путин в 12-й раз проводит традиционную большую пресс-конференцию. На мероприятие аккредитовались почти 1,5 тысячи журналистов.

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