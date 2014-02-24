Путин заинтересовался доходами атаманов

30 января 2017, понедельник, 15:43 – ИА СОЧИ-24



Путин заинтересовался доходами атаманов

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект относительно материального положения атаманов войскового казачьего общества. Он обязывает их отчитываться о доходах, расходах и имуществе.Глава государствапредложил внести изменения в закон"О государственной службе российского казачества". Согласноновому законопроекту, сокрытие или предоставление заведомо неполной илинедостоверной информации повлечет прекращение полномочий атамана.Кроме того,документ разрешает членам казачьих обществ занимать любые государственныедолжности. Единственное условие: атаманы должны отказаться от зарплаты в казачьейорганизации и не участвовать в ее деятельности,которая приносит доход. Этонеобходимо, чтобыизбежать конфликта интересов, говорится в документе, размещенном вэлектронной базе данных Государственной думы.На сегодняшний день в Россиизарегистрировано 11 войсковых казачьих обществ. Это Донское, ЦентральноеВолжское, Енисейское, Забайкальское, Иркутское, Кубанское, Оренбургское,Сибирское, Терское и Уссурийское общества.Напомним, российскоезаконодательство предусматривает, что чиновники и депутаты обязаныдекларировать сведения о своих доходах, имуществе и крупных расходах с 2013года. Закон запрещает им одновременно с госслужбой управлять хозяйствующимсубъектом, которым считается в том числе казачье объединение.

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