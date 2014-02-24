Путин завоевывает сердца американцев

22 февраля 2017, среда, 09:29 – ИА СОЧИ-24



Путин завоевывает сердца американцев

Социологический опрос, проведенный среди жителей США, показал, что российско-американские отношения начинают постепенно налаживаться. Так, процент респондентов, одобряющих политику Владимира Путина, достиг наивысшего показателя с 2003 года.Опрос показал, что 21% американских граждан заявили о положительном отношении к российскому президенту, сообщает исследовательская компания Gallup. Для сравнения – в 2015 году Путина поддерживали лишь 13% опрошенных. При этом, большинство жителей США (72%) по-прежнему негативно воспринимают российского лидера. В целом, 28% американцев признались, что положительно относятся к России, а 70% заявили, что придерживаются противоположного мнения. Что касается политических взглядов респондентов, то среди поклонников Путина больше всего республиканцев (32%). При этом, в 2015 году среди этих граждан симпатизировали президенту России лишь 12%. А демократы, напротив, стали относиться к Путину хуже, чем два года назад: 10% против 15%. Как отмечает издание, одной из главных причин потепления в российско-американских отношениях стал приход к власти республиканца Дональда Трампа. С самого начала своего правления лидер США заявил о намерении наладить сотрудничество с Путиным. По мнению американского президента, дружба с Россией позволит решить многие политические проблемы, такие как борьба с террористами, кризис на Украине и даже растущее влияние Китая на мировую экономику.

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