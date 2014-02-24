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Путина нашли в текстах Нострадамуса

22 декабря 2016, четверг, 11:15 – ИА СОЧИ-24

Путина нашли в текстах Нострадамуса
Путина нашли в текстах Нострадамуса
В Сети появился фрагмент, как утверждается, из трудов известного французского астролога и предсказателя Мишеля де Нострдама, более известного как Нострадамус. В тексте якобы содержится упоминание президента России Владимира Путина, на которого возложена миссия по приведению "всего" в порядок.
Противоречивая фигура Нострадамуса и его обширное творческое наследие, созданное еще в XVI веке, продолжает будоражить умы и в веке XXI. Для интерпретации происходящего в мире и соотнесения с многочисленными предсказаниями астролога используются как самые известные его произведения, так и отрывки, забытые рукописи и другие тексты из самых разных источников. Не обошли современные толкователи Нострадамуса своим вниманием и фигуру президента России Владимира Путина. Именно о нем, считают специалисты, повествует одна из цитат."Северный король из Аквилона поможет установить все правильно" Связав с другими, ранее не поддававшимся расшифровке фрагментам, поклонники творчества Нострадамуса пришли к выводу, что речь идет о ситуации в Сирии, передает издание "НьюИнформ". Из их слов следует, что помощь России в борьбе с орудующими в регионе террористами позволит стабилизировать регион, а в будущем – полностью избавить мир от глобальной угрозы международного терроризма. Отметим, по распоряжению президента России Владимира Путина была начата операция по поддержке законной власти Сирии в борьбе с террористическими группировками. Боевики быстро утратили преимущество. Меньше чем за год удалось добиться большего прогресса, чем за несколько лет операции возглавляемой США коалиции. Благодаря российской поддержке с воздуха подконтрольная законному президенту Сирии армия продолжает занимать стратегически важные районы и освобождать страну.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»

сегодня, 18:44
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В московском регионе правоохранители задержали группу боевиков, которые являются членами группировки "Таблиги Джамаат"..»

сегодня, 18:43
Родители в шоке от приговора Карауловой

Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
Захарова раскрыла секрет изгнания Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»

сегодня, 18:29
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Известный американский журнал GQ поставил Хиллари Клинтон в список наименее влиятельных людей. Как утверждают в издании, у них не было иного выбора после ее сокрушительного провала на выборах...»

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сегодня, 17:46
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