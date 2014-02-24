Путина признали победителем на выборах в Европе

3 января 2017, вторник, 13:43 – ИА СОЧИ-24



Путина признали победителем на выборах в Европе

В 2017 году Европу ждет сразу несколько важных выборов разного уровня: в Нидерландах будут формировать новый парламент, во Франции начнется гонка за кресло президента, в а Германии – за шаткий стул под канцлером Ангелой Меркель. По мнению экспертов, единственным, кто выиграет от этого, будет президент России Владимир Путин.В 2016 году Евросоюз пережил череду серьезных испытаний. Помимо кризиса, вызванного огромным потоком мигрантов, странам объединения удалось успешно пережить "предательство" Великобритании. Однако 2017 год может стать для Европы еще более сложным.В трех странах-основательницах объединений пройдут выборы, победителем которых, по мнению экспертов, станет Владимир Путин. Предположительно, во Франции кресло президента достанется поклоннику Кремля, а в Германии пошатнется стул под канцлером Ангелой Меркель, одного из главных идеологов санкционной войны против России.Важное голосование пройдет и в Нидерландах – там будут выбирать членов парламента. Не исключено, что досрочные выборы состоятся в Великобритании и Италии, что сделает ситуацию еще более опасной для Евросоюза.В то же время в Европе в целом теряет привлекательность идея надгосударственности, передает Times. Тем не менее, это еще не конец существования Евросоюза, однако правящим политикам придется приложить немало усилий, чтобы предотвратить намечающийся поворот в сторону России.Напомним, во Франции двое ведущих кандидатов на пост президента страны питают симпатии к Владимиру Путину. Не исключено, что если кому-то из них удастся прийти к власти, то Евросоюзу придется ослабить давление на Россию.

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