Путина признали самой обсуждаемой персоной года

22 декабря 2016, четверг, 20:59 – ИА СОЧИ-24



Путина признали самой обсуждаемой персоной года

Президент Владимир Путин занял первое место в рейтинге персон, которые чаще всего упоминаются в прессе. В 2016 году журналисты писали и говорили о российском лидере два миллиона раз.Составитель списка самых упоминаемых персон – компания"Медиалогия" – сообщила, что рейтинг построен по количеству статей и репортажей в российских СМИ на основе базы, включающей порядка 35 тысяч наиболеевлиятельных источников. Среди них – ведущие телеканалы, радиостанции, газеты,журналы, информационные агентства и интернет-издания.ВЛАДИМИР ПУТИНВ 2016 году имя российского президента упоминалась в СМИоколо двух миллионов раз. Такая популярность связана с тем, что Владимир Путинзанимает высшую должность в стране, он практически каждый день участвует вгосударственных мероприятиях, много ездит по России, совершает зарубежныевизиты. Глава государства быстрее остальных политиков и чиновников реагирует назначимые события в общественной и политической жизни. Напомним, что в 2016 годуПутин также был назван самым влиятельным человеком года по версии американскогожурнала Forbes.ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВПремьер-министр упоминался в российских СМИ почти 600 тысячраз в уходящем году. Вторая государственная должность в России и значимостьработы правительства в жизни страны – причины медиауспеха Дмитрия Медведева. Помимо этого, премьер возглавляет самую популярную в стране партию "Единая Россия". Егопоездки по стране, общение с россиянами, активность в соцсетях и остроумные инициативы помогли занятьодну из верхних строчек рейтинга самых упоминаемых персон.ДМИТРИЙ ПЕСКОВРоссийские издания и телеканалы опубликовали в 2016 году более250 тысяч заявлений пресс-секретаря президента. Дмитрий Песков – главный ньюсмейкерпрезидента, доносящий до журналистов и общества позицию Кремля по важнымсоциальным и политическим вопросам.СЕРГЕЙ ЛАВРОВПоисковая система "Медиалогии" зафиксировала более200 тысяч упоминаний в прессе имени министра иностранных дел. Сергей Лавров былв центре внимания многочисленных встреч и переговоров по сирийскому урегулированию,которые проходили в 2016 году.СЕРГЕЙ СОБЯНИНИмя мэра Москвы Сергея Собянина журналисты называли в 2016году чуть менее 200 тысяч раз. Столичный градоначальник продолжил работы пообустройству главного города страны, чем заслужил высокую поддержку москвичей.АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВГубернатор Московской области Андрей Воробьев занял шестуюстрочку медиарейтинга, его имя упоминалось в прессе 174 тысячи раз. Он, как иСергей Собянин, активно работал над обустройством возглавляемого им региона: вПодмосковье в 2016 году были отремонтированы сотни километров дорог, построеныдесятки новых домов.ВИТАЛИЙ МУТКОМинистр спорта, а в конце года – вице-премьер правительства ВиталийМутко заслужил 146 тысяч упоминаний в газетах, на радио и телевидении.Вероятно, такие высокие показатели связаны, в первую очередь с допинговымскандалом, из-за которого часть российских спортсменов не была допущена доОлимпиады в Рио-де-Жанейро. Полюбили журналисты писать и о ярких высказываниях Мутко.ПАТРИАРХ КИРИЛЛГлава Русской православной церкви упоминался в прессе 127тысяч раз. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в 2016 году впервые посетилАнтарктиду, где совершил литургию на российской станции Беллинсгаузен и встретилсяс полярниками. Помимо этого, предстоятель РПЦ не раз высказывался по острымпроблемам жизни общества, в частности, выступал против абортов.РАМЗАН КАДЫРОВНа девятом месте в списке самых упоминаемых в прессе персон– президент Чеченской республики Рамзан Кадыров. О его активной деятельности игромких заявлениях о борьбе с терроризмом российские журналисты упомянули в2016 году более 126 тысяч раз.АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВЗамыкает десятку главных медиаперсон 2016 года экс-министрэкономического развития Алексей Улюкаев. Такое высокое место в рейтинге емуудалось занять из-за собственного ареста и возбужденного против него уголовного дела о крупной взятке. Улюкаев собрал 125 тысяч упоминаний о себе в российской прессе.

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