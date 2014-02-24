Пьяная пассажирка попыталась повторить сюжет "Иронии судьбы"
3 января 2017, вторник, 11:30 – ИА СОЧИ-24
Пьяная пассажирка попыталась повторить сюжет "Иронии судьбы"
В столичном аэропорту Домодедово едва не повторилось начало известного советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Подвыпившая пассажирка села не на тот самолет и попыталась улететь в Кемерово вместо Санкт-Петербурга. Женщина, перепутавшая лайнеры, уже заняла место на борту воздушного судна, когда обнаружилась досадная ошибка. Выдворять ее из самолета пришлось сотрудникам полиции, так как выпившая дама наотрез отказывалась покидать борт, передает Life.ru.
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Украинская ведущая Алла Ковальчук оказалась в центре скандала из-за того, что во время шоу осмелилась поднять тост за россиян. Многие жители страны не оценили ее настроений и начали угрожать ей расправой...»
Правоохранительные органы Турции продвинулись в расследовании страшной бойни, которая произошла в одном из ночных клубов Стамбула в новогоднюю ночь. По предварительным данным, полицейским удалось установить имя злоумышленника...»