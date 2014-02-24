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Пьяный турист из России устроил драку в самолете из-за туалета

30 января 2017, понедельник, 14:01 – ИА СОЧИ-24

Пьяный турист из России устроил драку в самолете из-за туалета
Пьяный турист из России устроил драку в самолете из-за туалета
Пьяный россиянин подрался в самолете за право первым посетить туалет. Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании British Airways, следовавшего в Таиланд.
Россиянин не захотел пропускать в туалет сидящего рядом мужчину, сообщает Pattaya Now, и набросился на него с кулаками. Сначала дебошира успокаивали остальные пассажиры, затем к ним присоединился экипаж лайнера.Очевидцы рассказали, что подобные инциденты на самолетах британских авиалиний происходят редко. Также они отметили, что не понимают, каким образом туристу удалось пронести на борт виски. Примечательно, что после посадки бутылка была наполовину пуста.Отметим, что инцидент произошел за час до приземления в Бангкоке, столице Таиланда. Экипаж сообщил диспетчеру аэропорта
Суварнабхуми, что на борту пьяный пассажир.Однако принимающая сторона проигнорировала его. Полицейские не прибыли на место посадки лайнера, и дебошир остался на свободе.Напомним, в декабре 2016 года пенсионер стал причиной задержки лайнера, следовавшего рейсом из Краснодара в Москву. Мужчина вел себя неадекватно, бегал по салону и кричал, что ему мерещатся черти. Стражам порядка пришлось задержать дебошира.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:28
Володин продолжит оказывать помощь фонду Доктора Лизы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2017 году вновь окажет помощь благотворительному фонду Доктора Лизы. Обсуждается вопрос о создании попечительского совета организации...»

вчера, 20:30
Захарова пообещала "бомбу" от Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале "Русский пионер". Она сравнила стих с бомбой...»

вчера, 20:13
Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео

Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»

вчера, 19:45
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В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»

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