ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Пяти российским вузам запретили прием студентов

30 декабря 2016, пятница, 10:30 – ИА СОЧИ-24

Пяти российским вузам запретили прием студентов
Пяти российским вузам запретили прием студентов

В Рособорнадзоре отчитались за работу в последнюю неделю уходящего года. Ведомство лишило права на прием студентов сразу пять российских вузов.Нарушения были выявлены в Тюменском филиале Сибирского университета потребительской кооперации, Институте управления, Педагогическом институте Калининградской области, Санкт-Петербургском медико-социальном институте и Восточный институте. Кроме того, полностью был лишен аккредитации филиал Института международного права и экономики имени А. С. Грибоедова в Калуге, сообщили в пресс-службе ведомства.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 14:15
Десять дагестанцев избили блогеров-андрогинов в Москве

Известные московские блогеры-андрогины пожаловались на то, что в торговом центре на них напали десять дагестанцев. Восточным мужчинам не понравилось то, что пишут и публикуют у себя в соцсетях юноши с нетрадиционной сексуальной ориентацией...»

сегодня, 14:14
Лавров попросил Путина наказать 35 американцев

МИД России предложил Владимиру Путину ответить на действия Вашингтона по высылке 35 российских дипломатов. Москва в ответ объявит персонами нон грата 31 сотрудника посольства в Москве и четырех дипломатов генконсульства в Санкт-Петербурге...»

сегодня, 14:00
В Подмосковье мигрант снял скальп с девушки

В подмосковных Люберцах в одном из домов в центре города был найден труп девушки..»

сегодня, 13:59
Кто стал фавориткой Огненной Обезьяны

Год Красной Огненной Обезьяны, безусловно, был насыщен множеством ярких событий. И в центре большинства из них оказывались именно женщины – яркие, харизматичные, талантливые. Dni.ru отобрали семь наиболее влиятельных представительниц прекрасного пола, оставивших значимый след в уходящем году...»

сегодня, 13:46
Главные женщины 2016 года

Год Красной Огненной Обезьяны, безусловно был насыщен множеством ярких событий. И в центре большинства из них оказывались именно женщины – яркие, харизматичные, талантливые. Dni.ru отобрали семь наиболее влиятельных представительниц прекрасного пола, оставивших значимый след в уходящем году...»

сегодня, 13:30
В ресторане в центре Москвы загорелся жир

В центре Москвы днем 30 декабря вспыхнул пожар..»

сегодня, 13:28
Очередной позор несистемной оппозиции

На выборы депутатов Госдумы в 2016 году Касьянов, Яшин, Навальный и компания возлагали большие надежды. После позорных итогов голосования по кандидатам в Костромскую думу, которые показали представители несистемной оппозиции в 2015-м, они громогласно обещали триумф по итогам думской кампании. Однако между словами и делами, как обычно, оказалась огромная пропасть. И результат ПАРНАСа по итогам выборов 18 сентября лишний раз подтвердил, что избиратели и представители партии крайне далеки друг от друга. Результат закономерен – 0,73%, хуже, чем годом ранее в Костроме...»

сегодня, 13:28
Захарова опровергла закрытие школы в ответ на санкции

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла информацию о закрытии англо-американской школы в Москве в ответ на новые санкции США..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 14:15
Десять дагестанцев избили блогеров-андрогинов в Москве

Известные московские блогеры-андрогины пожаловались на то, что в торговом центре на них напали десять дагестанцев. Восточным мужчинам не понравилось то, что пишут и публикуют у себя в соцсетях юноши с нетрадиционной сексуальной ориентацией...»

сегодня, 14:14
Лавров попросил Путина наказать 35 американцев

МИД России предложил Владимиру Путину ответить на действия Вашингтона по высылке 35 российских дипломатов. Москва в ответ объявит персонами нон грата 31 сотрудника посольства в Москве и четырех дипломатов генконсульства в Санкт-Петербурге...»

сегодня, 14:00
В Подмосковье мигрант снял скальп с девушки

В подмосковных Люберцах в одном из домов в центре города был найден труп девушки..»

сегодня, 13:59
Кто стал фавориткой Огненной Обезьяны

Год Красной Огненной Обезьяны, безусловно, был насыщен множеством ярких событий. И в центре большинства из них оказывались именно женщины – яркие, харизматичные, талантливые. Dni.ru отобрали семь наиболее влиятельных представительниц прекрасного пола, оставивших значимый след в уходящем году...»

сегодня, 13:46
Главные женщины 2016 года

Год Красной Огненной Обезьяны, безусловно был насыщен множеством ярких событий. И в центре большинства из них оказывались именно женщины – яркие, харизматичные, талантливые. Dni.ru отобрали семь наиболее влиятельных представительниц прекрасного пола, оставивших значимый след в уходящем году...»

сегодня, 13:30
В ресторане в центре Москвы загорелся жир

В центре Москвы днем 30 декабря вспыхнул пожар..»

сегодня, 13:28
Очередной позор несистемной оппозиции

На выборы депутатов Госдумы в 2016 году Касьянов, Яшин, Навальный и компания возлагали большие надежды. После позорных итогов голосования по кандидатам в Костромскую думу, которые показали представители несистемной оппозиции в 2015-м, они громогласно обещали триумф по итогам думской кампании. Однако между словами и делами, как обычно, оказалась огромная пропасть. И результат ПАРНАСа по итогам выборов 18 сентября лишний раз подтвердил, что избиратели и представители партии крайне далеки друг от друга. Результат закономерен – 0,73%, хуже, чем годом ранее в Костроме...»

сегодня, 13:28
Захарова опровергла закрытие школы в ответ на санкции

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла информацию о закрытии англо-американской школы в Москве в ответ на новые санкции США..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.