Пятилетка Путина: успехи президента и гордость россиян

4 марта 2017, суббота, 10:16 – ИА СОЧИ-24



Пятилетка Путина: успехи президента и гордость россиян

Пять лет назад, 4 марта 2012 года Владимир Путин одержал уверенную победу в первом туре президентских выборов, набрав 63,6% голосов избирателей. Каких успехов добилась Россия за пять лет нынешнего президентского срока Путина, чем больше всего гордятся граждане страны и какие главные достижения президента можно считать его личными заслугами во внутренней и внешней политике?ВОЗВРАЩЕНИЕ КРЫМАГлавной заслугой Владимира Путина в нынешнюю пятилеткуправления, безусловно, стало воссоединение Крыма с Россией. В 2014 году, когдана Украине обострилась обстановка после событий на Майдане и началавооруженного конфликта на юго-востоке страны, власти Крыма при поддержке состороны России назначали на 16 марта референдум по вопросу воссоединения сРоссией.По результатам плебисцита подавляющее большинство крымчан (около97%) проголосовали за возвращение в Россию. 18 марта 2014 года в Георгиевскомзале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РоссийскойФедерации. Эти события привели к небывалому росту патриотических чувств встране и популярности президента.Интересно, что по данным последнего соцопроса Левада-центра,среди исторических событий, которыми гордятся россияне, большинство отметилипобеду в Великой Отечественной войне и возвращение Крыма в состав России. Вариантответа про Крым впервые вышел на второеместо в рейтинге, сместив с этой позиции ведущую роль страны в освоении космоса.Другой опрос россиян, проведенный ВЦИОМ, показал, чтобольшинство граждан страны поддерживают воссоединение с Крымом, несмотря назападные санкции, а также отвергают идею примирения с Западом ценой утраты дляРоссии полуострова.ВОЕННЫЕ УСПЕХИ В СИРИИВ сентябре 2015 года по просьбе руководства Сирии и личнопрезидента Башара Асада российские ВКС присоединились к выполнению задач по борьбес террористами в этой стране. Во время операции российскими военными впервыебыли использованы некоторые виды вооружений, в частности, ракеты"Калибр", которые нанесли удар по базам террористов. Их запуск былпроведен с кораблей, находящихся в акватории Средиземного моря.Сирийская операция российских Вооруженных сил стала своегорода презентацией большого количества техники и боеприпасов. В боевых действияхвпервые принял участие тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал ФлотаСоветского Союза Кузнецов". За два месяца в конце 2016 года летчикиморской авиации 45-й армии ВВС и ПВО Северного Флота выполнили 420 боевыхвылетов и уничтожили более тысячи объектов террористов. Впервые в боевыхусловиях был применен береговой ракетный комплекс "Бастион-П".Успешные военные действия в Сирии не толькопродемонстрировали всему миру мощь российского оружия, но и стали своего родапредостережением для всех, кто вынашивает планы по нападению на Россию. ОперациюВКС в Сирии высоко оценили военные эксперты не только в России, но и на Западе:она предотвратила смену режима в Сирии, которую активно готовили в США, а такжеразрушила планы Вашингтона по изоляции Москвы.ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПОД САНКЦИЯМИ2016 год стал для сельского хозяйства России рекордным – встране собрано более 119 тысяч тонн зерновых. Таких показателей не удавалосьдостичь в новейшей истории России. Росстат месяц за месяцем отмечает сниженииинфляции в связи с ростом сельхозпроизводства в стране. В этом немалую рольсыграла политика импортозамещения, которую президент и правительства успешнореализуют вот уже почти три года в ответ на антироссийские санкции. При этомВладимир Путин заявлял, что Россия не собирается изолироваться от всего мира:экономика страны должна, как и прежде, оставаться частью мировой. Кстати, экспорт сельхозпродукции дает России сегоднябольше, чем продажа вооружений, совсем недавно такое было невозможнопредставить.В 2107 году правительство приняло решение о точечнойподдержке некоторых отраслей. В целом на промышленность предусмотрено 107,5миллиарда рублей государственных субсидий, на сельское хозяйство – 216миллиардов рублей. Стабилизация экономической ситуации позволит выйти в этомгоду на целевые показатели инфляции не выше 4%.За последние три-четыре года Россия сократила затраты назакупки продуктов питания за рубежом почти в два раза. Невозможно не заметить,что на прилавках российских магазинов появились сотни новых качественных товаровпод маркой "Сделано в России".ЛУЧШАЯ ОЛИМПИАДАЗимняя Олимпиада-2014 в Сочи превзошли все виденное заисторию этих соревнований. Это признали даже представители Международногоолимпийского комитета, а не только спортсмены, участвующие в Играх. Грандиозныецеремонии открытия и закрытия, победы российских атлетов вошли в историюолимпийского движения.Но Олимпиада запомнилась не только как великолепноеспортивное шоу, она преобразовала целый регион России. Благодаря соревнованиямСочи вновь обрел репутацию одного из лучших курортов страны.Российский город Сочи стал столицей Олимпиады-2014 порешению сессии МОК, которая прошла в Гватемале 4 июля 2007 года. Заявкупредставляли не только спортивные функционеры и спортсмены – с обращениемвыступил лично Владимир Путин. Конкурировали с Сочи корейский Пхенчхан иавстрийский Зальцбург. В первом туре голосования Корея даже опередила Россию нанесколько голосов, а Австрия вовсе выбыла из борьбы. Но во втором турепредпочтение было отдано российской заявке.За 17 дней соревнований лучшие спортсмены планеты разыграли98 комплектов медалей в 15 видах спорта. Неофициальный командный зачетОлимпийских игр выиграла Россия. Наши атлеты завоевали 33 медали – 13 из нихвысшей пробы. Всего же награды XXII зимней Олимпиады получили представители 26стран.РЕЙТИНГ ПУТИНАРейтинг одобрения деятельности президента к концу 2016 годавырос, достигнув в ноябре 82,6%, свидетельствуют данные ВЦИОМ. Участникидругого опроса, проведенного в декабре фондом "Общественное мнение",назвали Владимира Путина политиком года. Такого мнения придерживались 43%респондентов. Глава государства намного обогнал конкурентов на почетное звание– ближайшие соперники – глава МИДаСергей Лавров и лидер ЛДПР Владимир Жириновский – набрали 9% и 7%соответственно.В минувшем году Владимир Путин в четвертый раз был названсамым влиятельным человеком планеты по версии авторитетного журнала Forbes.Составители рейтинга могущественных людей мира отметили, что российский лидердостиг успеха как во внутренней, так и во внешней политике.Президент России также занял первое место в рейтинге персон,которые чаще всего упоминаются в прессе. В 2016 году журналисты писали иговорили о российском лидере два миллиона раз. Составитель списка самыхупоминаемых персон – компания "Медиалогия", ее рейтинг построен поколичеству статей и репортажей в российских СМИ на основе базы, включающейпорядка 35 тысяч наиболее влиятельных источников.

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