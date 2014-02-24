Ради спасения сына мужчина кинул его в руки приятелю

30 января 2017, понедельник, 17:44 – ИА СОЧИ-24



Ради спасения сына мужчина кинул его в руки приятелю

Неприятный инцидент со счастливым концом произошел в Китае. В районе города Чандэ в провинции Хунань местный житель случайно заехал на автомобиле в реку, едва не утопив всех пассажиров.Машина, в которой помимо мужчины находились также члены его семьи, начала стремительно уходить под воду, сообщает Mirror. Пассажирам терпящего бедствие автомобиля удалось самостоятельно выбраться из салона на крышу. Однако маленький ребенок оставался на руках у отца. Чтобы не утонуть вместе с сыном, отчаявшийся мужчина бросил малыша в руки своему другу, словно мяч. Примечательно, что всем участникам этого происшествия удалось избежать серьезных травм. По данным издания, автомобиль вскоре вытащил из воды эвакуатор.

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