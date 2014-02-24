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Ради спасения сына мужчина кинул его в руки приятелю

30 января 2017, понедельник, 17:44 – ИА СОЧИ-24

Ради спасения сына мужчина кинул его в руки приятелю
Ради спасения сына мужчина кинул его в руки приятелю
Неприятный инцидент со счастливым концом произошел в Китае. В районе города Чандэ в провинции Хунань местный житель случайно заехал на автомобиле в реку, едва не утопив всех пассажиров.
Машина, в которой помимо мужчины находились также члены его семьи, начала стремительно уходить под воду, сообщает Mirror. Пассажирам терпящего бедствие автомобиля удалось самостоятельно выбраться из салона на крышу. Однако маленький ребенок оставался на руках у отца. Чтобы не утонуть вместе с сыном, отчаявшийся мужчина бросил малыша в руки своему другу, словно мяч. Примечательно, что всем участникам этого происшествия удалось избежать серьезных травм. По данным издания, автомобиль вскоре вытащил из воды эвакуатор.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:29
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вчера, 21:28
Володин продолжит оказывать помощь фонду Доктора Лизы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2017 году вновь окажет помощь благотворительному фонду Доктора Лизы. Обсуждается вопрос о создании попечительского совета организации...»

вчера, 20:30
Захарова пообещала "бомбу" от Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале "Русский пионер". Она сравнила стих с бомбой...»

вчера, 20:13
Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео

Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»

вчера, 19:45
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В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»

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