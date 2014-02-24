Радикалы приперли Порошенко к стенке

17 февраля 2017, пятница, 14:44 – ИА СОЧИ-24



Радикалы приперли Порошенко к стенке

Украинские власти не предпринимают никаких шагов против националистов, устроивших энергетическую блокаду. Ветераны АТО наплевали на граждан своей же страны и заблокировали поставки угля из Донбасса, а официальный Киев занял выжидательную позицию, опасаясь идти на открытый конфликт с агрессивно настроенными радикалами.На этой неделе участники блокады Донбасса в дополнение к блокированнойвот уже несколько недель железной дороге, соединяющей неподконтрольные властямУкраины территории на юго-востоке с остальной частью страны, начали перекрыватьи шоссе. В акции участвуют ветераны так называемой АТО, себя они называют борцами за независимость.Их действия уже привели к тому, что правительство страныбыло вынуждено ввести режим чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины,немалая часть которой напрямую зависит от поставок донбасского угля. Егозапасов на электростанциях осталось менее чем на 40 дней, и власти, даже недожидаясь этого срока, вынуждены будут начать веерные отключенияэлектроэнергии.При этом ни правительство, ни силовые структуры, нипрезидент страны пока не предпринимают никаких действий в отношении участниковблокады. В решении СНБО о диверсификацииисточников поставок угля и создании топливного резерва, которое на этой неделе одобрилПорошенко, нет ни слова о хотя бы попытке разблокировать дороги, ведущие вДонбасс.Бездействие украинских властей еще раз подтверждает тот факт,что официальный Киев не в состоянии навести порядок и приструнитьнационалистов, особенно сейчас, в преддверии годовщины Евромайдана. В эфиреукраинского телеканала "112" политолог Владимир Фесенко высказалпредположение, что силовики пойдут на разгон участников блокады Донбасса толькотогда, когда закончатся мероприятия по случаю годовщины победы Майдана, тоесть не ранее конца февраля. "Скорее всего,власть будет действовать гибко. Ну, уже есть несколько уголовных дел, но нестоило бы провоцировать какие-то драки, массовые столкновения. Особенно сейчас,когда третья годовщина трагических событий на Майдане", – сказал Фесенко.При этом один из организаторов блокады, депутат Верховнойрады, ярый националист, входящий в батальон "Днепр", Владимир Парасюк пообещал,что его люди готовы перейти к более активным действиям – радикалы намерены штурмоватьили брать под контроль электростанции в случае веерных отключений. Тогда безтепла и электроэнергии могут остаться крупнейшие города страны, в том числеХарьков и даже Киев, предупреждают эксперты. Кроме того, блокада поставокдонбасского угля может привести к остановке работы металлургических предприятийна Украине. Удивительно, но акцию ветеранов АТО уже осудили в ООН.Раньше международные организации неохотно обращали внимание на действияукраинских радикалов. Как говорится в отчете Управления по координациигуманитарных вопросов международной организации, это может повлечь за собойгуманитарные последствия и социальную напряженность в регионе.

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