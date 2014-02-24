ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Радикалы приперли Порошенко к стенке

17 февраля 2017, пятница, 14:44 – ИА СОЧИ-24

Радикалы приперли Порошенко к стенке
Радикалы приперли Порошенко к стенке
Украинские власти не предпринимают никаких шагов против националистов, устроивших энергетическую блокаду. Ветераны АТО наплевали на граждан своей же страны и заблокировали поставки угля из Донбасса, а официальный Киев занял выжидательную позицию, опасаясь идти на открытый конфликт с агрессивно настроенными радикалами.
На этой неделе участники блокады Донбасса в дополнение к блокированной
вот уже несколько недель железной дороге, соединяющей неподконтрольные властям
Украины территории на юго-востоке с остальной частью страны, начали перекрывать
и шоссе. В акции участвуют ветераны так называемой АТО, себя они называют борцами за независимость.
Их действия уже привели к тому, что правительство страны
было вынуждено ввести режим чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины,
немалая часть которой напрямую зависит от поставок донбасского угля. Его
запасов на электростанциях осталось менее чем на 40 дней, и власти, даже не
дожидаясь этого срока, вынуждены будут начать веерные отключения
электроэнергии.
При этом ни правительство, ни силовые структуры, ни
президент страны пока не предпринимают никаких действий в отношении участников
блокады. В решении СНБО о диверсификации
источников поставок угля и создании топливного резерва, которое на этой неделе одобрил
Порошенко, нет ни слова о хотя бы попытке разблокировать дороги, ведущие в
Донбасс.
Бездействие украинских властей еще раз подтверждает тот факт,
что официальный Киев не в состоянии навести порядок и приструнить
националистов, особенно сейчас, в преддверии годовщины Евромайдана. В эфире
украинского телеканала "112" политолог Владимир Фесенко высказал
предположение, что силовики пойдут на разгон участников блокады Донбасса только
тогда, когда закончатся мероприятия по случаю годовщины победы Майдана, то
есть не ранее конца февраля. "Скорее всего,
власть будет действовать гибко. Ну, уже есть несколько уголовных дел, но не
стоило бы провоцировать какие-то драки, массовые столкновения. Особенно сейчас,
когда третья годовщина трагических событий на Майдане", – сказал Фесенко.
При этом один из организаторов блокады, депутат Верховной
рады, ярый националист, входящий в батальон "Днепр", Владимир Парасюк пообещал,
что его люди готовы перейти к более активным действиям – радикалы намерены штурмовать
или брать под контроль электростанции в случае веерных отключений. Тогда без
тепла и электроэнергии могут остаться крупнейшие города страны, в том числе
Харьков и даже Киев, предупреждают эксперты. Кроме того, блокада поставок
донбасского угля может привести к остановке работы металлургических предприятий
на Украине. Удивительно, но акцию ветеранов АТО уже осудили в ООН.
Раньше международные организации неохотно обращали внимание на действия
украинских радикалов. Как говорится в отчете Управления по координации
гуманитарных вопросов международной организации, это может повлечь за собой
гуманитарные последствия и социальную напряженность в регионе.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:14
Яценюк радикально сменил имидж

Бывший глава кабинета министров Украины Арсений Яценюк сильно изменился внешне. Он отрастил бороду и усы...»

вчера, 21:44
Порошенко в Мюнхене пожаловался на "злобного" Путина

Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик, постепенно превращающий Донбасс в руины, вновь набросился с беспочвенными обвинениями на российского лидера Владимира Путина...»

вчера, 21:13
Киев поймали на "крымских галлюцинациях"

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. При этом он посоветовал главе министерства информационной политики Украины Юрию Стецю молиться...»

вчера, 20:59
В Москве произошла массовая драка

В правоохранительные органы столицы поступило сообщение о массовой драке в Москве..»

вчера, 20:30
Депутаты снова задержались для обсуждения важных законов

Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»

вчера, 20:29
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян

Пользователи социальных сетей опубликовали откровенные снимки молодой Марии Максаковой. На одной из фотографий будущий депутат Госдумы танцует практически голышом...»

вчера, 20:00
Черепаха обогнала зайца в состязании на скорость

В прямом эфире в социальной сети Facebook показали гонку, участниками которой стали черепаха и заяц. За соревнованиями следили порядка трех миллионов человек...»

вчера, 19:16
Госдума поможет отраслевым вузам

Госдума обратилась к правительству с предложением рассмотреть вопрос об увеличении финансирования отраслевых вузов. Сейчас на работу таких учебных заведений выделяется средств меньше, чем на вузы Министерства образования...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:14
Яценюк радикально сменил имидж

Бывший глава кабинета министров Украины Арсений Яценюк сильно изменился внешне. Он отрастил бороду и усы...»

вчера, 21:44
Порошенко в Мюнхене пожаловался на "злобного" Путина

Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик, постепенно превращающий Донбасс в руины, вновь набросился с беспочвенными обвинениями на российского лидера Владимира Путина...»

вчера, 21:13
Киев поймали на "крымских галлюцинациях"

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. При этом он посоветовал главе министерства информационной политики Украины Юрию Стецю молиться...»

вчера, 20:59
В Москве произошла массовая драка

В правоохранительные органы столицы поступило сообщение о массовой драке в Москве..»

вчера, 20:30
Депутаты снова задержались для обсуждения важных законов

Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»

вчера, 20:29
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян

Пользователи социальных сетей опубликовали откровенные снимки молодой Марии Максаковой. На одной из фотографий будущий депутат Госдумы танцует практически голышом...»

вчера, 20:00
Черепаха обогнала зайца в состязании на скорость

В прямом эфире в социальной сети Facebook показали гонку, участниками которой стали черепаха и заяц. За соревнованиями следили порядка трех миллионов человек...»

вчера, 19:16
Госдума поможет отраслевым вузам

Госдума обратилась к правительству с предложением рассмотреть вопрос об увеличении финансирования отраслевых вузов. Сейчас на работу таких учебных заведений выделяется средств меньше, чем на вузы Министерства образования...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.