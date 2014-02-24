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Радиоведущие показали себя на "Гонке Героев"

22 февраля 2017, среда, 18:46 – ИА СОЧИ-24

Радиоведущие показали себя на "Гонке Героев"
Радиоведущие показали себя на "Гонке Героев"
В канун Дня защитника Отечества в Сети появился захватывающий фильм, снятый летом 2016 года в подмосковном военном парке "Патриот". Известные ведущие радиостанций "Маяк" и "ВестиФМ" показали свои возможности на московском этапе "Гонки Героев".
Популярные
радиоведущие в поисках экстрима и адреналиновой встряски решили стать героями
не только у себя в эфире, но и на сложнейшей полосе препятствий в парке
"Патриот". Сергей Стиллавин, Анна Шафран, Дмитрий Куликов, Рустам Вахидов и Сергей
Корнеевский вышли на дистанцию в составе звездной команды советника министра
обороны Андрея Ильницкого.
"Гонка Героев" – это бодрящий коктейль из спорта, правдоподобной имитации военных
действий и командной игры. Участники радиокоманды преодолели не только себя, но и десятикилометровую полосу препятствий,
разработанную для тренировок спецподразделений Армии России. Это стало для них настоящим
приключением, ведь сидя в студии прямого эфира вряд ли можно почувствовать себя
участником армейской группы специального назначения. А в парке "Патриот"
Министерства обороны России реалистичные военные имитации, сложные препятствия
и, наконец, настоящая военно-полевая кухня способствуют погружению в атмосферу
настоящего испытания.

Свыше 50
тысяч человек в семи городах России уже приняли участие в более чем 30
мероприятиях "Гонки Героев", и в каждом городе были свои сюрпризы. К
примеру, в Калининграде трасса проходила по песчаному побережью Балтийского
моря. Во Владивостоке командование флота разрешило использовать боевой десантный
корабль, а самая "грязная" трасса ждала смельчаков в Екатеринбурге.
Более того, один из этапов гонки прошел на засекреченном объекте 32-го военного
городка.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В канун Дня защитника Отечества в Сети появился захватывающий фильм, снятый летом 2016 года в подмосковном военном парке "Патриот". Известные ведущие радиостанций "Маяк" и "ВестиФМ" показали свои возможности на московском этапе "Гонки Героев"...»

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сегодня, 20:44
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Письмо Виктора Януковича мировым лидерам пока остается без ответа. Есть ли у экс-президента Украины хоть малейшие шансы снова войти в большую политику или он будет окончательно списан со счетов и останется в истории лишь как политический неудачник?..»

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сегодня, 19:46
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сегодня, 19:31
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сегодня, 19:16
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сегодня, 18:46
Радиоведущие показали себя на "Гонке Героев"

В канун Дня защитника Отечества в Сети появился захватывающий фильм, снятый летом 2016 года в подмосковном военном парке "Патриот". Известные ведущие радиостанций "Маяк" и "ВестиФМ" показали свои возможности на московском этапе "Гонки Героев"...»
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