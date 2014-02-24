Рак поджелудочной железы смогут выявлять на ранних стадиях

7 февраля 2017, вторник, 14:30 – ИА СОЧИ-24



Рак поджелудочной железы смогут выявлять на ранних стадиях

Онкологические заболевания очень коварны – порой поставить пациенту правильный диагноз медикам удается слишком поздно. Американские ученые нашли способ, как помочь онкобольным справиться со страшной болезнью.Симптомы рака поджелудочной железы проявляются на поздних стадиях, когда лечение уже малоэффективно. В настоящее время диагностика проводится с помощью аппарата УЗИ. Разработанный сотрудниками Университета штата Аризона в США метод диагностики данного вида рака по анализу крови позволит обнаружить у пациентов заболевание на ранних стадиях, пишет журнал Nature Biomedical Engineering. Создатели новой методики надеются, что после завершения клинических испытаний она будет успешно применяться в медицинских учреждениях.Специалисты университета уже протестировали новую разработку на людях, сообщает издание "Газета.ру". В испытаниях приняли участие 48 человек, страдающих панкреатитом, который зачастую бывает сложно отличить от рака, а также 48 здоровых добровольцев и 59 человек с раком поджелудочной железы. Выяснилось, что новый метод верно определяет наличие рака в 90% случаев.Методика основана на обнаружении выделяемых опухолью внеклеточных везикул – пузырьков, выделяемых клетками в окружающую среду. Их наличие можно установить с помощью золотых наночастиц. При этом светоизлучающие свойства частиц при контакте с опухолью изменяются, что и позволяет обнаружить раковые клетки.Сообщалось, что российские ученые значительно продвинулись в борьбе с раком. Как писали Dni.Ru, в стране начались испытания первого отечественного препарата против этого заболевания. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, новое средство уже показало фантастический результат.

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