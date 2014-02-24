Раненный в голову бизнесмен на Lexus вышел из комы
19 января 2017, четверг, 16:31 – ИА СОЧИ-24
Раненный в голову бизнесмен на Lexus вышел из комы
В одной из московских больниц пришел в себя бизнесмен Леонид Нувахов, которого накануне, 18 января, обнаружили с простреленной головой за рулем автомобиля Lexus. Мужчина вышел из комы, но все еще находится в крайне тяжелом состоянии, передает Life.ru.Напомним, момент покушения на жизнь коммерсанта попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как неизвестные несколько раз стреляют по машине бизнесмена, а затем скрываются с места происшествия.
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