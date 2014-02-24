Ранивший полицейских москвич оказался сыном чиновника

27 декабря 2016, вторник, 12:14 – ИА СОЧИ-24



Ранивший полицейских москвич оказался сыном чиновника

Выяснились новые подробности о личности мужчины, открывшего огонь по полицейским на западе Москвы. По всей видимости, на преступление стрелка мог толкнуть долг в размере пяти миллионов рублей.Злоумышленник, которым оказался 45-летний Кирилл Луньков, числится в базе управления Федеральной службы судебных приставов как злостный неплательщик. Кроме того, выяснилось, что его отец – бывший сотрудник Управления делами президента России, сообщает "Московский Комсомолец".Кроме того, 77-летний мужчина раньше работал в управлении по эксплуатации зданий. Также известно, что у него есть младший сын. На данный момент полиция задержала сообщника Лунькова, с которым они несколько дней назад совершили налет на столичную частную фирму и украли 130 тысяч рублей. Сейчас мужчина дает признательные показания, сообщает Life.ru. Напомним, Кирилл Луньков открыл огонь по полицейским и сотрудникам коммунальных служб во время задержания. Предположительно, злоумышленник вел обстрел из охотничьего ружья. В результате инцидента пострадали пять человек. Наиболее тяжелое ранение получил сотрудник водоканала Максим Чумак. Пуля задела спинной мозг, и мужчине потребовалась срочная операция.Сбежав с места преступления, Луньков решил скрыться в соседней квартире. Ворвавшись к пожилой соседке, мужчина взял ее в заложники, угрожая убийством. В течение нескольких часов правоохранительные органы штурмовали жилище, где скрывался стрелок. В ходе спецоперации Луньков покончил с собой. К счастью, его пленница не пострадала.

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