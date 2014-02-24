Расчленивший жену и детей петербуржец умрет в тюрьме
28 декабря 2016, среда, 13:59 – ИА СОЧИ-24
Расчленивший жену и детей петербуржец умрет в тюрьме
Санкт-Петербургский городской суд признал Александра Кириллова виновным в убийстве жены и двух сыновей двух и трех лет. "Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", – цитирует Flashnord сообщение пресс-службы городского суда. Дело слушали трое федеральных судей на закрытом заседании.Жестокое убийство произошло 28 апреля 2014 года. Мужчина нанес множественные удары ножом жене, а затем таким же образом расправился с малолетними детьми. Затем он расчленил их тела в ванной, а останки разбросал на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
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У россиян, страдающих от онкологических заболеваний, появилась надежда на скорое выздоровление. Ученые начали испытания первого отечественного препарата против рака, который, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, уже показал фантастический результат...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»
Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко политолог Александр Казаков заявил, что уже в январе из Киева в Москву на переговоры отправятся представители украинского президента. Таким образом Порошенко попытается договориться с российским руководством о сохранности своих активов в случае потери власти и бегстве из Киева в российскую столицу...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее, страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показывала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»