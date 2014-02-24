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Раскрыта личность Джека-потрошителя
20 февраля 2017, понедельник, 18:45 – ИА СОЧИ-24
Британка считает, что у нее есть все
основания полагать, что серийным убийцей был британский художник Уолтер Сикерт.
К такому выводу писательница приходит в своей новой книге.По данным Корнуэлл, три подписанных Сикертом
письма и две записки, присланные в столичную полицию Джеком-потрошителем в 1888
году, были из одной пачки бумаги, состоящей из 24 листов, сообщает Daily Star. Кроме того, британка заявляет, что на
счету преступника вместо пяти доказанных убийств было более 20 эпизодов.В новой книге "Потрошитель:
Тайная жизнь Уолтера Сикерта" Корнуэлл утверждает, что, работая над картинами,
Сикерт одевался в костюм Потрошителя. Впервые она обвинила известного
художника в 2002 году в книге "Портрет убийцы: Джек Потрошитель – дело
закрыто". Произведение привело в ярость
историков живописи. А многочисленные исследователи, мечтающие раскрыть загадку
личности Джека-потрошителя, назвали теории писательницы ерундой.Новая книга с аргументами от
Корнуэлл, продавшей более ста миллионов книг, выходит на этой неделе. Писательница
потратила на доказательство вины художника миллионы долларов. Она даже купила
стол Сикерта и 32 его картины, чтобы проверить их на предмет наличия ДНК.
Источник:
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