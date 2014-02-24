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Раскрыта личность расстрелянного в Москве бизнесмена
18 января 2017, среда, 20:13 – ИА СОЧИ-24
Движение транспорта в районе
инцидента на данный момент затруднено. На месте происшествия работают
несколько экипажей полиции, следователи и криминалисты.
Правоохранительными органами установлено, что в
результате нападения в центре Москвы пострадал 45-летний Леонид Нувахов,
сообщает Life.ru. Среди принадлежащих
бизнесмену фирм – ООО "Ашер" и ООО "Боти".
По предварительным данным, неизвестный
несколько раз выстрелил в голову предпринимателю, когда тот находился в своем
автомобиле Lexus. Предположительно, это
дело рук киллера. "Скорее всего, преступление совершил киллер, работавший
по заказу", – цитирует источник в правоохранительных органах "Интерфакс".
Леонид Нувахов
госпитализирован в тяжелом состоянии. В пресс-службе столичного главка полиции
подтвердили информацию о ранении мужчины в Москве. "В 17:25 поступило
сообщение о получении ранения. Мужчина обнаружен в салоне своего автомобиля с
телесными повреждениями. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства
происшествия", – рассказал сотрудник пресс-службы.
По факту покушения на бизнесмена возбуждено уголовное
дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия",
сообщила представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР)
Юлия Иванова. Для розыска
преступников, стрелявших в предпринимателя, в Москве объявлен
план "Перехват".
На место происшедшего приехала и жена расстрелянного Леонида Нувахова, передает РЕН ТВ. Прорвавшись
за кордон, женщина пришла в ужас от увиденного. Сейчас с ней беседуют
сотрудники правоохранительных органов. Напомним,
трагедия произошла 18 января около 17:45 на
Шмитовском проезде. Неизвестные на внедорожнике подъехали к белому Lexus
бизнесмена и открыли по автомобилю огонь. В результате обстрела предприниматель
получил тяжелые ранения – пуля попала ему в голову.
В Следственном комитете России также подтвердили информацию о
расстреле бизнесмена, который является, помимо прочего, директором одного из
столичных автосервисов. Напомним, водитель внедорожника после нападения
скрылся с места преступления, куда в скором времени прибыли
находившиеся рядом сотрудники ДПС.
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