Раскрыта личность расстрелянного в Москве бизнесмена

18 января 2017, среда, 20:13 – ИА СОЧИ-24



Раскрыта личность расстрелянного в Москве бизнесмена

Полицейские установили, что мужчина, на которого было совершено покушение в центре столицы, на Шмитовском проезде, занимается предпринимательством и является владельцем нескольких торговых компаний.Движение транспорта в районеинцидента на данный момент затруднено. На месте происшествия работаютнесколько экипажей полиции, следователи и криминалисты.Правоохранительными органами установлено, что врезультате нападения в центре Москвы пострадал 45-летний Леонид Нувахов,сообщает Life.ru. Среди принадлежащихбизнесмену фирм – ООО "Ашер" и ООО "Боти".По предварительным данным, неизвестныйнесколько раз выстрелил в голову предпринимателю, когда тот находился в своемавтомобиле Lexus. Предположительно, этодело рук киллера. "Скорее всего, преступление совершил киллер, работавшийпо заказу", – цитирует источник в правоохранительных органах "Интерфакс".Леонид Нуваховгоспитализирован в тяжелом состоянии. В пресс-службе столичного главка полицииподтвердили информацию о ранении мужчины в Москве. "В 17:25 поступилосообщение о получении ранения. Мужчина обнаружен в салоне своего автомобиля стелесными повреждениями. В настоящий момент устанавливаются обстоятельствапроисшествия", – рассказал сотрудник пресс-службы.По факту покушения на бизнесмена возбуждено уголовноедело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия",сообщила представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР)Юлия Иванова. Для розыскапреступников, стрелявших в предпринимателя, в Москве объявленплан "Перехват".На место происшедшего приехала и жена расстрелянного Леонида Нувахова, передает РЕН ТВ. Прорвавшисьза кордон, женщина пришла в ужас от увиденного. Сейчас с ней беседуютсотрудники правоохранительных органов. Напомним,трагедия произошла 18 января около 17:45 наШмитовском проезде. Неизвестные на внедорожнике подъехали к белому Lexusбизнесмена и открыли по автомобилю огонь. В результате обстрела предпринимательполучил тяжелые ранения – пуля попала ему в голову.В Следственном комитете России также подтвердили информацию орасстреле бизнесмена, который является, помимо прочего, директором одного изстоличных автосервисов. Напомним, водитель внедорожника после нападенияскрылся с места преступления, куда в скором времени прибылинаходившиеся рядом сотрудники ДПС.

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