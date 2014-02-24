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Раскрыта личность врача-насильника из Подольска
30 января 2017, понедельник, 19:29 – ИА СОЧИ-24
В преступлении заподозрили врача-анестезиолога Зиёдулло Н. Злоумышленника за надругательствами над беспомощной пациенткой застал его коллега.Оказалось, что анестезиолог подошел к женщине и начал трогать ее за интимные места. За этим занятием его застал другой медик и написал о случившемся докладную на имя главврача медучреждения. Тот, в свою очередь, долго не знал, что делать, но в конечном итоге больница обратилась в Следственный комитет, передает РЕН ТВ.Ранее на Зиёдулло неоднократно поступали жалобы, поскольку медика заставали на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что во время изнасилования беспомощной 43-летней пациентки в ночь с 4 на 5 января он также был пьян. Медработник уже задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".Громкое происшествие уже прокомментировали в Госдуме. Депутат Виталий Милонов
считает, что врачей-насильников нужно жестко наказывать. Причем пожизненно, с
запретом на профессиональную деятельность.
"У нас и
сейчас законы достаточно жесткие, но их нужно дополнить пожизненным запретом
таким людям заниматься деятельностью, которая связана со взаимодействием с
людьми в беспомощном состоянии", – цитирует депутата RT. Это врачебная, воспитательная и
санитарная деятельность.
Также
Милонов добавил, что готов изучить возможность подготовить соответствующий
законопроект. Подобный документ должен будет защищать недееспособных пациентов
от насильственных действий медработников.Как писали Dni.Ru, с сотрудников больницы, работавших в смену, когда случилось происшествие, взяли объяснительные. Врачу грозит увольнение. "Думаю, что пока только один человек будет уволен, непосредственно он, а там жизнь рассудит", – заявил замглавврача больницы Андрей Потураев.
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