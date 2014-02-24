|9 марта, четверг
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Раскрыта причина алкоголизма
9 марта 2017, четверг, 18:30 – ИА СОЧИ-24
Исследование причин пагубного пристрастия провели
ученые из Высшей школы
экономики, нижегородского Института прикладной физики РАН, Высшей нормальной
школы (Франция) и Университета Индианы (США). Выяснилось, что причина заболевания
вызвана сбоем в работе гормона радости – дофамина.
Алкоголь
способен нарушать баланс и свойства нейронов, которые его вырабатывают. Дело в
том, что при образовании большого количества дофамина привычка закрепляется. В
частности, это касается и привычки употреблять алкоголь, передает RT.
Чтобы человек
мог адекватно себя вести и принимать правильные решения, должен поддерживаться баланс
сигналов от нейронов. Однако под воздействием спиртного он нарушается. "Стимул,
связанный с алкоголем, передается дофаминергическими нейронами как имеющий
мотивационную и поведенческую важность", – считают ученые.
Таким образом, подстегиваемый
спиртным дофамин оказывает влияние на "центр удовлетворения" в мозге. А
затем гормон закрепляет привычку выпивать. Это исследование является еще одним
шагом на пути к возможности лечения алкоголизма.Ранее американские
ученые из Индианского университета и Университета Пердью выявили 930 генов,
способствующих развитию алкоголизма. Свое исследование специалисты провели на
двух группах крыс.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.